Ihre Aufgaben:

• Mit Ihrem Basiswissen zu den zentralen Technologien, Anwendungen und Trends rund um die Unternehmens-IT gestalten Sie die Medienmarken COMPUTERWOCHE und CIO maßgeblich mit. Als Redakteur/in unserer Medien beschäftigen Sie sich vorzugsweise mit Themen, die Unternehmen bei Aufbau und Pflege einer agilen, automatisierten und hocheffizienten IT-Infrastruktur unterstützen.

• Sie verfassen in enger Zusammenarbeit mit dem Redaktions- und dem Content-Management-Team technische Fachbeiträge, IT-Projektberichte, Trendartikel und Reportagen, die in unserer klar definierten Zielgruppe für Interesse und Reichweite sorgen.

• Sie betreuen den gesamten Lebenszyklus der Beiträge - von der Beitragsidee über die Vorabanalyse der Themenrelevanz (SEO) bis hin zur inhaltlichen Umsetzung und der langfristigen Überarbeitung und Pflege von wichtigen Online-Artikeln.

• Sie besuchen IT-Entscheider-Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Veranstaltungen im In- und Ausland, führen Interviews und verfassen Konferenzberichte und Reportagen.

• Sie arbeiten eng mit anderen Bereichen bei IDG zusammen, beispielsweise dem Event-Business, dem Marktforschungsteam oder den Kolleginnen und Kollegen im Bereich Strategic Marketing Services.

Ihr Profil:

• Mehrjährige Berufserfahrung als Redakteur/in, freie/r Journalist/in oder Autor/in zu Themen der Unternehmens-IT und der Digitalisierung.

• Abitur und Studium (vorzugsweise Technik oder Wirtschaft).

• Ausgeprägtes Interesse an professionell eingesetzter IT und an der ITK-Branche insgesamt.

• Neugier, Kreativität und Spaß am Fachjournalismus.

• Durchsetzungsstärke, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Humor.

• gute Englischkenntnisse.

Unser Angebot:

Spannende fachjournalistische Arbeit in einem internationalen Umfeld - flache Hierarchien mit hoher unmittelbarer Verantwortung für den Einzelnen - sehr freundliches, kollegiales Arbeitsklima

Wir haben Spaß an Qualitätsjournalismus - das ist Teil unserer Strategie. Wollen Sie Ihre Fähigkeiten bei uns einbringen? Dann geben Sie uns eine Chance und bewerben Sie sich! Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail zu.

Wir freuen uns auf Sie!

IDG Business Media GmbH • Marion Richtmann

Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • Telefon 089/ 360 86 - 246 • bewerbung@idg.de • www.idg.de