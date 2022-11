Nach zahlreichen Verzögerungen - ursprünglich sollte der LKW bereits 2019 gebaut werden - ist es jetzt soweit: Ab Dezember will Tesla seinen Elektro-Truck Semi an erste Kunden ausliefern. Um die Alltagstauglichkeit des Semi zu beweisen, absolvierte der Truck jetzt eine 800 Kilometer Testfahrt ohne nachzuladen. Dabei war der LKW mit seinem zulässigen Gesamtgewicht von 36 Tonnen voll beladen. Damit könnten LKW-Fahrer, mit Blick auf die EU-Lenkzeiten, das Fahrzeug einen Tag nutzen, ohne nachzuladen.

Renault stiehlt Tesla die Show

Trotz erfolgreichem Praxistest hat Tesla allerdings die Marketing-Schlacht in Sachen Elektro-Truck verloren. Die Show stahl den Amerikanern der französische LKW-Bauer Renault Trucks, der zu Volvo gehört. So lieferten die Franzosen bereits vor einer Woche eine Flotte Elektro-Trucks an Coca-Cola in Belgien aus und stahlen der geplanten Tesla PR-Show den Glanz. Die Amerikaner wollen nämlich am ersten Dezember die ersten Semi-Trucks im Rahmen einer Veranstaltung an den Coca-Cola-Konkurrenten Pepsi übergeben. Der Brausehersteller ist der erste Semi-Kunde, der das Fahrzeug erhält.

So veräppelt Renault Tesla

Auch ansonsten waren die Franzosen in den letzten Monaten kein Kind von Traurigkeit, wenn es darum ging, Tesla die Show zu stehlen. Seit Oktober veräppeln sie auf YouTube und Twitter Tesla wegen den Produktionsverzögerungen. Dabei zeigt das Video zwei Arbeiter, die eine Werbetafel für Teslas neuen Lkw mit der Botschaft "Die Zukunft des Lkw-Verkehrs" aufstellen. Anschließend fahren die beiden, die Marseillaise pfeifend,in einem elektrischen Renault-Lkw davon. Zudem läuft durch das Video ein Textband mit der Aussage: "Es gibt diejenigen, die große Ankündigungen machen, und diejenigen, die bereits Kilometer machen - mehr als 300 Elektrofahrzeuge sind bereits auf unseren Straßen unterwegs."

Tesla will die Produktion in Nordamerika bis zum Jahr 2025 auf rund 50.000 Einheiten pro Jahr hochfahren. Dabei soll der Semi in zwei Versionen erhältlich sein: In einer 180.000 Dollar teure Variante mit 800 Kilometern Reichweite und einer kürzeren Variante mit rund 480 Kilometern Reichweite, die 150.000 Dollar kostet. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 36 Tonnen soll der Semi in 20 Sekunden eine Geschwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde erreichen.