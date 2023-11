Vodafone schenkt am 30. November 2023 fast allen seiner Mobilfunk-Kunden einmalig 500 GB. Dieses Geschenk ist einmalig, im Januar 2024 gibt es also keine weiteren 500 GB extra. Doch gerade zu Weihnachten und an Silvester ist der Bedarf an mobilem Datenvolumen ja deutlich erhöht und da kommt dieses Geschenk gerade recht. Wird das Datengeschenk vollständig aufgebraucht, nutzen die Kunden anschließend automatisch wieder das zum jeweiligen Tarif gehörende Inklusiv-Volumen.

Das zusätzliche Datenvolumen kann bis zum 3. Januar 2024 innerhalb Deutschlands verbraucht werden, die Neujahrsgrüße sind also auch mit abgedeckt. Im Ausland stehen die 500 GB extra aber nicht zur Verfügung, die 500 GB müssen Sie in Deutschland nutzen.

So bekommen Sie das Extra-Datenvolumen im Dezember

Die Freischaltung des zusätzlichen Datenvolumens erfolgt so: Ab dem 30. November 2023 können Mobilfunkkunden, die über einen der für die Aktion vorgesehenen Tarif verfügen (GigaMobil, Red ab 2014, GigaMobil Young, Young ab 2016, Smart ab 2013, FamilyCard, Red+ Kids, Red+ Allnet ab 2015, VF Easy, Vodafone IN, CallYa. Ausgenommen: CallYa Flex, die Alt-Tarife vor den genannten Stichjahren, Kunden mit unbegrenztem Datenvolumen), sich das zusätzliche Datenvolumen über die "MeinVodafone"-App holen. Kunden mit Laufzeitverträgen können sich das Datengeschenk aber auch von allen Mitarbeitern in den Vodafone-Shops und an der Kundenhotline freischalten lassen. CallYa-Kunden können das Datengeschenk dagegen ausschließlich über die App aktivieren.

Firmenkunden haben ebenfalls die Möglichkeit, das Datengeschenk zu nutzen. Über den für sie zuständigen Account-Manager oder über die Hotline können sie für jeden gewünschten Teilnehmer in den berechtigten Tarifen die 500 Gigabyte Datenvolumen erhalten.

Nicht genutztes Datenvolumen verfällt nach dem 3.1.2024. Endet Ihr berechtigter Vertrag vor dem 3.1.2024, endet zeitgleich das zusätzliche Datenvolumen.

Das zusätzliche Datenvolumen können Sie nicht mit Ihren Red+-Karten teilen. Das unverbrauchte zusätzliche Datenvolumen geht nicht in Ihr GigaDepot.

Auch für Kunden von Otelo, Lidl, SIMon und in Datentarifen

Handynutzer, die das Vodafone-Netz über einen anderen Mobilfunkanbieter nutzen, bekommen teilweise von Vodafone ebenfalls Extra-Datenvolumen. Otelo-Kunden bekommen 100 Gigabyte zusätzliche Daten. Kunden von Lidl und SIMon mobile erhalten 50 Gigabyte zusätzlich.

In den Datentarifen Gigacube, Red+Data und Data Go erhalten Kunden ebenfalls bis zum 3.1.2024 500 zusätzliche Gigabyte, die im Aktionszeitraum automatisch aufgebucht werden. Sie müssen diese 500 GB also nicht erst freischalten. (PC-Welt)