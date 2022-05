Wie unter anderem Bloomberg berichtet, soll der US-Softwarespezialist VMware kurz vor dem Verkauf an den Halbleiterkonzern Broadcom stehen. Zur Diskussion steht demnach ein "Cash-and-Stock"-Deal.

VMware wird derzeit mit 40 Milliarden Dollar bewertet. Sollte die Übernahme durch Broadcom (Evaluierung: 220 Milliarden Dollar) zustandekommen, dürfte der Kaufpreis über diesem Wert liegen. Mit dem Kauf von VMware würde Broadcom seine Fühler weiter in Richtung Software ausstrecken: Der Chip-Konzern hatte zuvor bereits CA Technologies (2018) und Symantecs Enterprise-Geschäft (2019) übernommen. Die Übernahme von SAS Institute scheiterte im Jahr 2021. Der Technologieriese Dell hatte sich 2021 von VMware getrennt.

Weder Broadcom noch VMware haben sich bislang zu den Übernahmegerüchten geäußert. Auf Twitter fielen die Reaktionen auf den möglichen Deal eher verhalten aus:

If Broadcom acquires VMware the result will only be a disaster along the lines of the Symantec acquisition but with actual, and significant, ramifications. Mark my words. https://t.co/gxDnvigAVs