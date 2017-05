Aufgabe von VMware Pulse IoT Center, der ersten Lösung einer neuen IoT-Produktfamilie von VMware, ist es, das komplexe Management von IoT-Infrastrukturen und vernetzten IoT-Endgeräten zu vereinfachen - und zwar so, als ob es sich nur um ein Endgerät handeln würde. So soll die Lösung dazu beitragen, die Zuverlässigkeit der Infrastruktur zu verbessern, indem sie eine präzise Echtzeitüberwachung der vernetzten IoT-Geräte ermöglicht. Außerdem erlaubt die Lösung die Sicherung über Endgeräte, Edge und Applikationen hinweg, um die IoT-Infrastruktur vor unbefugtem Zugriff auf Daten zu schützen.

Konkret soll VMwares Pulse IoT Center eine einfache Integration, Verwaltung und Absicherung unterschiedlicher IoT-Edge-Systeme, vernetzter Geräte und Applikationen über eine einzige Konsole unterstützen. Außerdem verfügt die Lösung über eine flexible Rules Engine, die definiert und beobachtet, wann und wo "Over the Air (OTA)"-Updates vorgenommen oder Änderungen an den vernetzten Geräten durchgeführt werden sollen.

Weitere Features sind unter anderem Echtzeit-Infrastrukturanalyse und -Monitoring, außerdem lassen sich auf der Plattform alle Edge-Systeme, vernetzte Geräte und deren Beziehungen (d.h. Status, Standort, Abhängigkeiten) visualisieren und nach IoT-Anwendungsfall gruppieren. KPIs, Alerts und Maßnahmen können frei definiert werden.

Um die komplette IoT-Infrastruktur über Geräte (Dinge), Netze und Anwendungen hinweg zu schützen, erlaubt die Lösung den Aufbau eines Tunnels vom Datenpunkt zur Applikation via VMware NSX (als Zusatz). Außerdem können die Daten auf Geräten bei Sicherheitsbedrohungen unternehmensweit gelöscht werden, zudem stellt Pulse IoT Center über eine integrierte Richtlinien-Engine sicher, dass Software und Firmware laufend aktualisiert und Schwachstellen gepatcht werden.

Obwohl speziell für IoT-Projekte auf Enterprise-Niveau konzipiert, integriert VMware Pulse IoT Center bereits bewährte VMware-Technologien: Die EMM-Lösung VMware AirWatch für die Geräteverwaltung sowie VMware vRealize Operations für die Infrastrukturüberwachung und Fehlerbehebung.

Noch 2017 allgemein verfügbar

Aktuell ist die Lösung bereits als private Beta-Version bei Kunden in der Automobil- und Entertainmentindustrie, im Handel sowie im Finanz- und Gesundheitswesen und bei der herstellenden Industrie im Einsatz. Pulse IoT Center soll aber voraussichtlich noch 2017 allgemein verfügbar sein und sowohl als eigenständige Lösung von VMware und Partnern als auch als Paketangebot über Partner wie Dell EMC und weitere angeboten werden. So plant Dell EMC, VMware Pulse IoT Center als bevorzugte Enterprise Management- und Monitoring-Lösung für Dell Edge Gateways anzubieten. VMware unterhält außerdem bereits zahlreiche Partnerschaften im Bereich IoT, unter anderem mit Deloitte, EuroTech, Fujitsu, HARMAN, ThingWorx und Viz Explorer.