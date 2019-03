Laut IDC und Gartner ist Cloud Computing die primäre Option für den digitalen Wandel. So stehen aktuell viele IT-Verantwortliche in Unternehmen unter enormen Druck. Doch wie bewerkstelligen Unternehmen die Migration in die Cloud am besten? Neben der Frage des richtigen Zeitpunkts – schnellstmöglich, mittelfristig oder als Langzeitplan in Etappen – wird auch das „wie“ diskutiert: Als Ergänzung der Bestands-IT oder Komplett-Modernisierung bestehender Anwendungen und Systeme? Das aktuelle TecChannel-Compact liefert Hintergrundinformationen und bietet Tipps für den Aufbau eigener Cloud-Strategien.

Steht die Modernisierung der IT-Infrastruktur im Focus eines Unternehmens, gewinnt trotz der Cloud-Euphorie das Thema Virtualisierung sowohl im Data Center als auch im eigenen Serverraum durch Software-defined-Technologien an Bedeutung. Denn mittels Virtualisierung mit Werkzeugen wie Hyper-V, vSphere oder KVM lassen sich IT-Ressourcen automatisch sowie herstellerunabhängig in kürzester Zeit bereitstellen. Zudem lässt sich der gesamte IT-Stack bestehend aus Server, Storage und Netzwerk aber auch Desktops oder Applikationen konsolidieren, das spart Kosten und dient als Basis für zukünftige Digitalisierungsprojekte. Damit Sie Ihre Virtualisierungsstrategie erfolgreich umsetzen können, haben wir alle wichtigen Informationen in diesem Kompendium gebündelt.

Hauptkriterien für gute Server- und Storage-Systeme, ob im eigenen Netzwerk oder in der Cloud, sind Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Minimierung von Ausfallrisiken und ein intelligentes Disaster Recovery. Neue Technologien wie All-Flash-Arrays, Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML), Storage as a Service (SaaS) oder Open Source Storage wollen diese Anforderungen an zeitgemäße IT-Systeme unterstützen. Wir erläutern, welche Vorteile diese Technologien für das Business wirklich bringen.

Wie gewohnt runden eine Vielzahl von praxisnahen Tipps, Tricks und Tools zum Beispiel zu den Themen Cloud-Migration, Multi-Cloud-Management, Desktop-Virtualisierung, Remote Desktop, Windows- und Server-Verwaltung oder Netzwerkspeicher den Inhalt des TecChannel Compacts ab.

Diese Themen finden Sie in der Compact-Ausgabe "Cloud und Virtualisierung"

Cloud

· Die großen Trends beim Cloud-Computing

· IaaS-Anbieter im Check: Amazon, Microsoft & Co.

· Alibaba: Das bietet der Cloud-Gigant aus China

· Multi-Cloud-Management

Virtualisierung

· Server-Virtualisierung: Das sollten Sie wissen

· Windows 10: Virtuelle PCs mit Bordfunktion erstellen

· Microsoft Virtual Desktop

· Profi-Tipps zu Virtualbox, VMware und Hyper-V

Server & Storage

· Trends im Enterprise Storage Management

· Storage as a Service

· NoSQL: Datenbanklose Datenspeicherung

· NAS: Netzwerkspeicher-Systeme im Vergleich

