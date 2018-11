Managed Security: Digitalisierung erfordert ein neues Bild des CISO

Dem traditionellen CISO, der sich im Unternehmen als Bewahrer und Sicherheitsbeauftragter sieht, fehle es oft an Entscheidungsgewalt und Budget, um die Wahl des jeweiligen Sicherheitsanbieters zu treffen, so Kai Grunwitz, Senior Vice President EMEA bei NTT Security (Germany). Wenn sich der CISO in der Business-Transformation stärker als Enabler zeige, werde auch sein Einfluss wachsen, so Grunwitz weiter.

Managed Security: Evolution der Hacker

In vielen Unternehmen herrscht der Irrglaube, wenn man einmal Fachpersonal angeheuert hat, sei bezüglich IT-Sicherheit alles getan. Doch der Markt und die Angreifer entwickeln sich weiter. Warum sich Unternehmen nicht auf die faule Haut legen sollten, erklärt Mike Hart, Vice President Central & Eastern Europe von FireEye im Interview.

Das bringen DevOps für die Organisation

Wer DevOps in die Organisation implementieren möchte, sollte sich die Frage beantworten, warum das von Vorteil sein könnte. In diesem Video finden Sie einige Denkanstöße, die Klarheit schaffen.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.