Leads generieren und qualifizieren mit Salesforce

Als Leads bezeichnet man Personen und Organisationen, die zu potenziellen Kunden werden sollen. Die Erfassung der Leads erfolgt in unserem Fall in Salesforce. So wird eine Basis für die weiteren Salesforce-Objekte geschaffen.

SharePoint: Dokumentbibliothek für Dateien nutzen

SharePoint kann nicht nur mit Listen und Daten, sondern auch mit Dateien umgehen. Die Dokumentbibliothek ist der Ort, in dem Sie innerhalb von SharePoint Ihre Dateien bequem verwalten können.

Excel - Unterschied zwischen SUMME, +, TEILERGEBNIS und AGGREGAT

Der Rechenoperator + und die Funktion SUMME dienen dazu, Zahlen zu addieren. Sie können dafür aber auch die Funktionen TEILERGEBNIS und AGGREGAT nutzen. In diesem Video sehen Sie, worin der Unterschied besteht.

