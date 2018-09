Design Thinking - alles nur Hype?

Innovationsfreudigkeit und Kreativität sind nicht erst seit Design Thinking wichtig. Auch in der nicht-agilen Welt hat man auf den Nutzer gehört. Dieser Film beschäftigt sich mit der spannenden Frage ob Design Thinking nur ein vorübergehender Hype oder Anzeichen eines grundlegenden Wandels unserer Arbeitswelt ist.

Wirkungsvolle Arbeitsmethodik für Führungskräfte

Haben Sie sich schon mal gefragt, wen Sie eigentlich führen? Dieses Video lehnt sich an den von Simon Sinek bekannten "goldenen Kreis" an und warum es wichtig ist, den Weg von innen nach außen zu wählen. Am Anfang sollte immer die Frage nach dem "Warum" stehen. Verlassen Sie alte Muster und bewältigen Sie Ihre Herausforderungen täglich neu!

Zielkonflikt zwischen Qualität, Kosten und Zeit mildern

Nahezu jeder Prozess dreht sich um Qualität, Kosten und Zeit. Dennoch ist es unmöglich, alle drei zu haben. Unternehmen wollen hohe Qualität zu einem geringen Preis so schnell wie möglich liefern. Allerdings laufen sie dabei Gefahr, ein suboptimales Ergebnis einzufahren.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.