Outlook 2016 - Ordner anlegen, Reihenfolge ändern

Mit Ordnern bringen Sie Struktur und Ordnung in die Menge Ihrer E-Mails. Es lässt sich sogar deren Reihenfolge ändern. In diesem Video erfahren Sie wie.

Schneller in Outlook 2016 arbeiten mit Kategorien

Wenn man in Outlook lange nach einer bestimmten Mail suchen muss, wird das schnell zu einer Belastungsprobe für die Nerven. Sollten Sie jedoch mit dem Einsatz von Kategorien vertraut sein, gelangen Sie im Nu ans Ziel.

OnePlus 5 im Duell gegen Galaxy S8

Den Vorgängermodellen des OnePlus 5 haftete ein Ruf als Flaggschiff-Killer an. Nun zieht OnePlus beim Preis an. Mit rund 500 Euro ist es schon nah am Galaxy S8 dran, für das aktuell rund 600 Euro fällig werden - zumindest wenn man vom ursprünglichen Preis von 800 Euro absieht. Wir lassen die beiden Top-Smartphones gegeneinander antreten und finden heraus, ob das OnePlus 5 gegenüber dem Galaxy S8 die Nase vorn hat.

Excel - missglückte Datenimporte retten

Wenn Sie Excel intensiv nutzen, sind Sie bestimmt schon einmal vor folgendem Problem gestanden: Jemand bittet Sie um eine Auswertung von Daten, die sich gegen jede Form der Weiterverarbeitung sträuben. In diesem Video stellen wir eine Reihe solcher "Problemkinder" vor.

Excel: Zusätzliche Funktionen mit Strg-Taste und Shift-Taste

Die gedrückte Shift- oder Strg-Taste entlockt Excel weitere praktische Funktionen. Dazu zählen Zeilen und Spalten verschieben, weiterzählen und eine Datumsinformation wiederholen oder Zellen kopieren. Außerdem lassen sich Blätter auflisten - ganz ohne Strg.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.