Microsoft Dynamics NAV 2017 - Stammdaten variabel filtern

Im Arbeitsalltag ist oftmals der schnelle und gezielte Zugriff auf gewisse Stammdaten gefragt. In diesem Video erfahren Sie, welche zusätzlichen Optionen Sie beim Filtern anwenden können, wenn Sie nur Daten abfragen wollen.

Microsoft Dynamics NAV 2017 - im Webclient filtern

Mit der ERP-Software Dynamics NAV 2017 steht Ihnen ein leistungsstarker Webclient zur Verfügung. In diesem Video lernen Sie anhand eines praktischen Beispiels, wie Sie per Webclient Daten filtern und so schnell die gewünschten Daten zur Verfügung haben.

Python besitzt mehr als 300 Bibliotheken

Für Systemadministratoren hat die Programmiersprache Python einiges zu bieten. Über 300 Bibliotheken finden Platz und es läuft auf beinahe jeder Computerplattform. Für den Systemadministrator sind acht Python-Bibliotheken besonders wichtig.

Excel-2016-Tipps - beliebte Tastenkombinationen

In diesem Video stellt Ihnen René Martin eine Auswahl von Tastenkombinationen in Excel vor. Dazu gehören Shortcuts fürs Editieren, Wiederholen oder für absoluten Bezug. Sie können auch Formeln in Werte verwandeln und vieles mehr.

Excel - "Diskrete Anzahl" ignoriert Duplikate beim Zählen

Je nach Situation kann es in Excel nötig sein, mehrfach vorkommende Werte mitzuzählen. Andererseits können nur die Unikate gefragt sein. Hier hilft Ihnen die lang ersehnte Aggregationsfunktion "Diskrete Anzahl".

