IT und Fachbereiche müssen enger zusammenarbeiten

Die klassische IT investiert zu wenig in neue Themen und muss sich stärker als Partner der Fachbereiche profilieren, damit beide Seiten zielstrebig an der Digitalisierungsstrategie arbeiten können, so Christian Gfüllner von Microsoft.

Chefs müssen Veränderungsbereitschaft vorleben

Digitalisierung erfordert von Arbeitnehmern ganz neue Skills. Harte IT-Kompetenzen weichen mentalen Befähigungen. Die neue Hays-Studie hebt besonders drei Aspekte hervor: Veränderungsbereitschaft, Umgang mit Unsicherheit und Stärkung der Eigenverantwortung.

Windows Server 2016 - Remotedesktopdienste installieren

Mit Remotedesktopdiensten ist es Benutzern möglich, über ein Unternehmensnetzwerk oder das Internet auf Remotedesktops zuzugreifen. In diesem Video zeigt Thomas Joos, wie die Installation der Remotedesktopdienste in Windows Server 2016 klappt.

Google Docs vs. Microsoft Word

Google Docs ist ist das Pendant von Microsoft Word für Textverarbeitung. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie damit arbeiten und wo sich Google Docs von Microsoft Word unterscheidet.

Welcher Kommunikationstyp sind Sie?

Wenn jemand selbstbewusst auftritt, lassen sich Menschen leichter überzeugen. Kommunikation ist dabei einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Doch wie kommunizieren wir eigentlich? Jetzt ist Selbsterkenntnis gefragt.

