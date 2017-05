Studie Industrie 4.0: Der CIO bleibt im Mittelpunkt

Eine große Herausforderung für Unternehmen bei Industrie 4.0 und generell Digitalisierung ist es, die richtigen Themen zu erkennen und die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen daraus abzuleiten, bis hin zu neuen Geschäftsmodellen. Bei der darauffolgenden Umsetzung spielt der CIO aus Sicht von Alexander Waldi, Senior Vice President und Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP Deutschland SE & Co.KG, eine ganz wichtige Rolle. Er habe den nötigen Background, um die Projekte aus der IT-Perspektive umzusetzen.

Microsoft stellt Surface Laptop vor

Das Surface Laptop ist eine extrem schlanke Alternative zum Macbook Air und ähnlichen Geräten. An der dicksten Stellen ist das Surface Laptop nur etwa 14,5 mm hoch, was der Performance oder der Akkulaufzeit, die mit 14,5 Stunden angegeben ist, keinen Abbruch tun soll. Als Betriebssystem kommt die neue Windows-Version Windows 10 S, unter der nur Apps aus dem Windows Store lauffähig sind. Mehr Informationen finden Sie in diesem Video.

Jürgen Schaar: "Blockchain ist die ‚Trust Machine‘"

Blockchain wird die Wirtschaft weltweit verändern - und das bereits in wenigen Jahren. Davon ist Jürgen Schaar, Gründer von Blockchainfirst, überzeugt. Wie verlässlich sein Gespür für disruptive Technologien ist, hat Schaar in seiner fast 30-jährigen Karriere in der IT- und Elektronik-Industrie schon mehrfach bewiesen. Was ihn an der Blockchain so fasziniert und wo die Technologie bereits heute zum Einsatz kommt, skizziert er im Video-Interview.

Krisenkommunikation - Inhalte und Beispiele für Vorlagen

Wenn Sie Unternehmenssprecher, Geschäftsleiter oder Pressereferent sind, macht es Sinn, sich auf Krisenfälle vorzubereiten. Dieses Video erklärt, wie vorlagengestützte Stellungnahmen im Krisenfall aussehen können und wie sie aufgebaut sein sollten.

Outlook für Android - IMAP-Konto einrichten

Die Outlook-App ist nicht nur kostenlos, sondern auch bestens auf Office 365 und den Microsoft Exchange Server abgestimmt. In diesem Video sehen Sie die erforderlichen Schritte, um ein IMAP-Konto einzurichten.

Outlook für Android - Datenschutz

Wenn Sie das Thema Datenschutz in Bezug auf Microsoft Outlook angehen wollen, ist das nicht ganz unproblematisch. In diesem Video sehen Sie, was in diesem Kontext zu beachten ist.

