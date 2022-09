Trotz der Marathon-Keynote der WWDC Anfang Juni, die Dutzende von neuen Funktionen präsentierte, gibt es so viele Änderungen in iOS 16, dass Apple bei Weitem nicht alle bei der ersten Präsentation zeigen konnte. Hier sind zehn kleinere Details von iOS 16, die wir für erwähnenswert halten.

Unterstützung für Switch-Controller (und andere)

iOS 16 bietet offiziell Unterstützung für mehrere neue Bluetooth-Spielcontroller, darunter Nintendo Switch Joy-Cons und Pro Controller, sodass die Spieler noch mehr Auswahl haben. Diese Unterstützung gilt auch für tvOS und iPadOS.

Gesperrte Ordner in Fotos

Als zusätzliche Datenschutzmaßnahme sind die Ordner „Ausgeblendet“ und "Kürzlich gelöscht" in Fotos jetzt standardmäßig gesperrt, damit niemand versehentlich darüber stolpert. Der Nutzer muss sich mit den iPhone-Anmeldedaten (Face-ID, Touch-ID oder Passcode) identifizieren, um auf sie zuzugreifen.

Erkennung von Fotos-Duplikaten

In der Ansicht "Alben" der Fotos-App gibt es eine neue Option "Duplikate". Sie findet automatisch identische Bilder und ermöglicht es Ihnen, sie zusammenzuführen, indem Sie Bildunterschriften, Schlüsselwörter und Favoriten zu dem doppelten Bild mit der höchsten Qualität kombinieren. So können Sie Ihre Fotosammlung ein wenig aufräumen.

Layouts für Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm

Als Apple seinen schicken neuen Sperrbildschirm vorstellte, wurden die Benachrichtigungen nur in einem Stapel angezeigt, aber das ist nicht die einzige Option. Sie können eine Listenansicht einstellen, wenn Sie alle Benachrichtigungen wie bisher auf Ihrem schicken Sperrbildschirm sehen möchten, oder ein einzelnes Banner mit einem Zähler, wenn Sie alles sehr übersichtlich halten möchten. Die Einstellung findet sich im Bereich "Mitteilungen".

Web-Push-Benachrichtigungen kommen im Jahr 2023

Während der Keynote erwähnte Apple, dass Safari in macOS Ventura Web-Push-Benachrichtigungen unterstützen wird. Das wird auch für iOS und iPadOS kommen, aber nicht sofort – Apple listet die Funktion für seine mobilen Betriebssysteme als "im Jahr 2023" auf.

Mehr Offline-Siri-Funktionen

Apropos Siri: Wenn Sie ein iPhone 12 oder höher besitzen, wird es noch mehr Offline-Funktionen als bisher bieten. Die meisten Haussteuerungsfunktionen, die Gegensprechanlage und die Voicemail-Funktionen funktionieren, ohne dass etwas an Apple gesendet wird. Natürlich brauchen Sie eine Netzwerkverbindung, um zum Beispiel mit Ihrem Homekit-Hub zu kommunizieren, aber die gesamte Verarbeitung bleibt auf Ihrem iPhone und nichts geht über Ihr lokales Netzwerk hinaus. Außerdem können Sie endlich ein Telefonat oder einen Facetime-Anruf mit Siri beenden. Es ist irgendwie seltsam, dass es so lange gedauert hat. Sicher, die andere Person wird es hören, aber was soll's?

Besseres Bokeh auf dem iPhone 13

Wenn Sie ein iPhone 13 oder ein iPhone 13 Pro besitzen, erhalten Sie in mehreren Situationen besseres Bokeh. Bei Porträtaufnahmen erhalten Objekte im Vordergrund – also vor dem Motiv – einen Unschärfeeffekt. Und bei Videos im Kino-Modus ist der Tiefenschärfeeffekt bei Objekten wie Haaren und Brillen besser. Und wir sind immer noch erstaunt über die Motiv-Ausschnitte, die bei Fotos auf dem Sperrbildschirm möglich sind.

WLAN-Passwort auf dem iPhone anzeigen

Erstaunlich aber wahr, auf dem iPhone lässt sich das gespeicherte Passwort des aktuellen Netzwerkes nicht anzeigen. Ab iOS 16 ist Schluss damit: Sie klicken auf das ?-Symbol neben dem gerade aktiven Netzwerk und verifizieren sich mit der Face-ID, Touch-ID oder dem eigenen Passcode. Das System zeigt nun das Passwort an.

Haptisches Feedback beim Tippen

Die integrierte Tastatur in iOS 16 hat jetzt eine Option für haptisches Feedback beim Tippen, sodass sich das Tippen auf dem Glas etwas natürlicher anfühlt. Leider scheint diese Funktion aber noch nicht für das iPad verfügbar zu sein.

Verbesserungen bei iCloud+

Die Funktionen "Meine E-Mail verbergen" und "Benutzerdefinierte E-Mail-Domäne" von iCloud+ werden in iOS 16 etwas nützlicher. Die Funktion "Meine E-Mail verbergen" ist direkt in die Quicktype-Tastaturvorschläge integriert, sodass sie in Apps von Drittanbietern immer verfügbar sein sollte. Und die benutzerdefinierte Domain kann mit Personen außerhalb der Familienfreigabe-Gruppe geteilt werden. In den iCloud-Mail-Einstellungen können Sie eine neue Domain erwerben oder Catch-All-Aliase direkt in den iCloud Mail-Einstellungen aktivieren.

Memoji-Verbesserungen

Was sollen wir sagen, wir mögen Memoji. Und sie bekommen in iOS 16 (und iPadOS 16 und macOS 13) eine Reihe von sinnvollen Verbesserungen. Es gibt mehr Sticker-Posen, und alle Sticker-Posen können für das eigene Kontaktbild verwendet werden. Es gibt 17 neue und aktualisierte Frisuren, mehr Kopfbedeckungen, mehr Nasenformen und mehr neutrale Lippenfarben. Es sollte einfacher denn je sein, Ihr Memoji an Ihren Look und Ihren Stil anzupassen.

Face-ID im Querformat

Erstaunlich aber wahr, es hat fünf Jahre gedauert, bis Apple seine Authentifizierungsmethode Face-ID am iPhone im Querformat anbietet. Zwar hält man in den meisten Situationen das iPhone im Hochformat, doch beim Spielen, Videos, sogar im Kalender oder in der Mail bietet Querformat mehr Fläche. In diesen Fällen ist die Entsperrung im Querformat eine Erleichterung, falls das Gerät sich kurz abgeschaltet hat.

Bessere Bücher-Layouts

Das iPhone ist nicht nur da, um sich die Videos und Reels anzuschauen. Die Leseratten werden es begrüßen, dass die Bücher-App endlich von dem starren Schema der drei Layouts abrückt und mehr Auswahl bei Schriften, Themen, Zeichenabständen etc. anbietet.

Fitness-App auf dem iPhone

Sportmuffel haben keine Ausrede mehr: Die Fitness-App kommt von der Apple Watch auf das iPhone. Die Kalorien werden anhand der Bewegungssensoren geschätzt.

iPhone-Hintergrundbild weichzeichnen

Das iOS 16 bietet eine tolle Möglichkeit an, sich in einer zufälligen Weise eigene Fotos anzeigen zu lassen, diese Funktion kann man auch für das Hintergrundbild anwenden. Doch nicht jedes Foto aus der eigenen Mediathek eignet sich gut als Hintergrund. Sind viele kleine Details darauf zu sehen, stört das womöglich bei der Navigation zwischen den Apps. Dafür gibt es einen kleinen Trick in den Einstellungen: Das zufällig ausgewählte Foto kann man als Hintergrund auch weichzeichnen. Dafür tippen Sie in den Einstellungen auf den Reiter "Hintergrundbild", dort in den Bereich "Home" (an dem App-Raster zu merken). Wählen Sie im Einstellungsfenster in der unteren rechten Ecke das Tropfensymbol "Weichzeichnen". Der Home-Bildschirm wird so weichgezeichnet, Sie sehen Ihre Apps und App-Ordner besser.

Spotlight-Suche auf dem Home-Bildschirm einblenden

Seit iOS 15 ist es möglich, die Spotlight-Suche auf dem iPhone überall aufzurufen, man muss nur noch beim entsperrten iPhone irgendwo im Bildschirm (außer in den aktiven Ecken links und rechts der Notch) nach unten ziehen, dann taucht die Suchleiste auf, die überall suchen kann. Doch diese Geste ist alles andere als intuitiv. Apple hat mit iOS 16 ein grafisches Element für Spotlight-Suche im Home-Bildschirm hinzugefügt. In den Einstellungen im Bereich "Home-Bildschirm" findet sich nun der Reiter "Suchen" und der entsprechende Regler. Ist dieser aktiviert, erscheint oberhalb des Docks neben den Punkten der eingerichteten Bildschirme auch eine Fläche "Suchen".

In der Scan-App schneller kopieren

Seit iOS 15 ist ja auf den kompatiblen iPhones Live Text möglich – eine sofortige Erkennung des Textes auf dem Bild oder direkt in der Kamera-App. Den so erkannten Text kann man nach Bedarf schneller kopieren. Dafür richtet man die iPhone-Kamera auf den zu übersetzenden Text. In der geöffneten Kamera-App erscheint in der rechten unteren Ecke ein Rechteckzeichen mit drei Linien in der Mitte – ein Hinweis, dass das System eine Textstelle erkannt hat. Um den erkannten Text zu bearbeiten, muss man in iOS 15 darauf tippen und das Kontextmenü aufrufen. In iOS 16 erscheint in der linken unteren Ecke ein Knopf "Alles kopieren", damit kann man den erkannten Text in die Zwischenablage befördern und weiter verwenden.

Dieser Artikel ist zunächst auf Macworld.com erschienen (Macwelt)