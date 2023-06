Apple hatte bei der Vorstellung von iOS 17 auf der WWDC eine Menge toller Funktionen zu zeigen. Wir sind begeistert von der stark verbesserten Autokorrektur, vom Standby-Modus, Live-Voicemail-Transkriptionen, benutzerdefinierten Kontaktpostern und all den Schmankerln.

Aber manchmal sind es die kleinen Verbesserungen, die den größten Einfluss haben. Eine kleine Änderung an der Benutzeroberfläche oder eine winzige, unbemerkte Funktion kann die Art und Weise, wie Sie Ihr iPhone tagtäglich verwenden, mehr verändern als all die schicken KI-gestützten Gimmicks es jemals könnten. Hier sind einige der kleinen Features in iOS 17, von denen Sie auf der Keynote nichts gehört haben, die aber mit Sicherheit Auswirkungen auf Ihr iPhone haben werden.

Apple Watch finden

Eine unserer Lieblingsfunktionen der Apple Watch ist, dass man das Kontrollzentrum öffnen und das eigene iPhone anpingen kann, wodurch man es schneller findet. Mit iOS 17 geht das jetzt auch umgekehrt: Es gibt jetzt eine "Apple Watch finden"-Taste im Kontrollzentrum auf Ihrem iPhone.

Verknüpfen von Notizen

Sie haben eine Notiz mit Ihrer Reiseroute nach Tokio und eine andere mit einer Liste von besuchenswerten Restaurants. Wäre es nicht schön, schnell zwischen diesen beiden Notizen zu wechseln?

Mit iOS 17 funktionieren Links nicht mehr nur mit Websites, sondern auch mit anderen Notizen. Drücken Sie einfach lange auf eine Stelle in Ihrer Notiz, wählen Sie Link hinzufügen und geben Sie dann entweder eine URL oder jetzt auch den Titel einer anderen Notiz ein.

Bessere Spotlight-Suche

Die Spotlight-Suche (einfach von einer beliebigen Stelle des iPhone-Startbildschirms nach unten ziehen) ist für viele eine viel zu wenig genutzte Funktion, mit der Sie schnell Apps finden, das Web durchsuchen, einfache Berechnungen durchführen und sogar Inhalte in Mail oder Nachrichten finden können.

In iOS 17 wird sie noch intelligenter und leistungsfähiger. Wenn Sie nach einer Einstellung wie "WLAN" suchen, finden Sie im obersten Siri-Vorschlag einen Schalter, mit dem Sie die Funktion ein- oder ausschalten können, ohne die Einstellungen-App öffnen zu müssen. Wenn Sie nichts in Spotlight eingeben, enthalten die Siri-Vorschläge einige neue, intelligentere Elemente wie das Starten eines Timers oder das Aufrufen eines bestimmten Albums in Fotos.

Für viele ist der Wisch nach unten, um Spotlight/Siri aufzurufen, bereits das Erste, was sie tun, wenn sie ihr iPhone in die Hand nehmen. Diese Änderungen in iOS 17 machen es für mehr Menschen noch nützlicher.

Benutzerdefinierte Fitness+-Pläne

Sie möchten einen eigenen Trainingsplan für Ihre Fitness+-Workouts erstellen? Öffnen Sie die Fitness-App, tippen Sie auf den Reiter "Fitness+" und wählen Sie "Benutzerdefinierte Pläne". Sie können die Wochentage, die Dauer des Plans (2-8 Wochen), die Länge des Trainings und die Art der Aktivitäten auswählen und sogar Ihre Ausrüstung wie Hanteln oder Yogamatten angeben.

Beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein Tool zur Erstellung freier Fitnesspläne handelt - es ist für Fitness+ gedacht und auf die Arten von Aktivitäten und Geräten beschränkt, die Sie in den Fitness+-Workouts finden.

Schnelles Anhören von Webseiten

Mit der Funktion "Bildschirminhalt sprechen" können Webseiten in Safari schon lange vorgelesen werden, aber Apple scheint erkannt zu haben, dass sie für jeden wirklich nützlich sein kann. Deshalb gibt es in iOS 17 die Funktion "Seite anhören" direkt im aA-Menü in der Adressleiste. Tippen Sie erneut darauf, um das Vorlesen anzuhalten oder fortzusetzen.

Weißabgleich bei der Videoaufnahme sperren

Unter Einstellungen > Kamera > Video aufnehmen finden Sie eine neue Option zum Festlegen des Weißabgleichs bei der Videoaufnahme. Dies ist hilfreich für Aufnahmen, bei denen sich das Umgebungslicht ändert und Sie diesen Effekt einfangen möchten.

Wetter-Durchschnittswerte

Die Wetter-App verfügt über einen neuen Bereich "Durchschnittswerte", die die Temperaturabweichung vom historischen Durchschnitt für den jeweiligen Tag anzeigt. Wenn Sie den Bereich antippen, werden die normalen Temperaturbereiche und Niederschlagsmengen für Ihren Standort angezeigt, und zwar sowohl für den gesamten Tag als auch für monatliche Durchschnittswerte. Außerdem gibt es auch eine neue Übersicht für Mondphasen.

Apple Music Überblendung

Wir haben schon viel über die neuen Funktionen von Music Share Play gehört, aber es gibt noch eine weitere, die Apple nicht erwähnt hat: Crossfade, bei dem ein Song sanft leiser geschaltet und der nächste immer lauter wird, sodass keine Lücke oder kein harter Schnitt zwischen zwei Musikstücken entsteht. Nutzer haben darum gebettelt, seit Apple Music iTunes ersetzt hat; auf dem Mac ist sie schon lange verfügbar, aber nicht auf dem iPhone.

Öffnen Sie Einstellungen > Musik und suchen Sie nach der Einstellung "Überblenden".

Erinnerungen zur Medikamenteneinnahme

Die Health-App kann optional eine zweite Benachrichtigung 30 Minuten nach der ersten Benachrichtigung über die Einnahme Ihrer Medikamente senden.

Tippen Sie in der Health-App auf die Registerkarte "Entdecken" und dann auf "Medikamente". Scrollen Sie zu den Optionen am unteren Ende und tippen Sie darauf. Dort finden Sie den Schalter für die "Folgeerinnerungen".

Mehrere Timer

Dies wurde bereits im iPadOS-Abschnitt der Keynote erwähnt, muss aber konkretisiert werden: iOS, iPadOS und macOS bekommen alle mehrere Timer. Nein, wir wissen auch nicht, warum es so lange gedauert hat.

Kontakte oder Passwörter in fast jedes Feld einfügen

In fast jedem Textfeld in iOS 17, einschließlich Nachrichten, Mail, Notizen und so weiter, können Sie lange drücken, "Einfügen" auswählen und zusätzlich zur bestehenden Option "Text scannen" Optionen zum Hinzufügen von Kontakten oder Passwörtern sehen. Wenn Sie eine davon auswählen, werden Ihre Kontakte oder Passwörter geöffnet (für Passwörter ist Face-ID oder Passcode notwendig), wo Sie schnell dasjenige auswählen können, das Sie hinzufügen möchten.

Gelöschte Kennwörter wiederherstellen

Gelöschte Kennwörter werden in einem Abschnitt "Gelöschte Passwörter" unter Einstellungen > Passwörter bis zu 30 Tage lang aufbewahrt und können wiederhergestellt werden, wenn Sie eins versehentlich gelöscht haben.

Interaktive Widgets

Apple hat dies als iPadOS-Funktion beworben, aber es ist sowohl in iOS 17 als auch in macOS Sierra vorhanden. Sie können jetzt über Ihre Widgets Erinnerungen erledigen, Smart-Home-Schalter umschalten und vieles mehr, ohne die App zu öffnen. Die Funktion steht auch externen Entwickler:innen zur Verfügung, weshalb wir davon ausgehen, dass sie viele bekannte Apps übernehmen, bei denen sie sinnvoll sein könnte.

Automatische Sortierung der Lebensmittelliste

Die Erinnerungen-App sortiert automatisch jede Liste, die als "Lebensmittel"-Liste eingestellt ist, in Abschnitte: Obst und Gemüse, Getränke, Milchprodukte, Eier und Käse, Brot und Getreide und so weiter. Sie können die Kategorien nach Belieben hinzufügen und neu anordnen.

Sie können auch benutzerdefinierte Kategorien für jede andere Erinnerungsliste erstellen, allerdings werden diese nicht automatisch sortiert. Zu den weiteren Verbesserungen von Erinnerungen gehören eine Spaltenansicht, Benachrichtigungen über frühe Erinnerungen und interaktive Widgets, mit denen Sie Elemente direkt im Widget abhaken können (siehe oben).

Ausblenden sensibler Bilder

Die Funktion Kommunikationssicherheit, mit der sensible Bilder, die über Messages an ein Kinderkonto gesendet werden, verborgen werden können, wurde erweitert. Sie funktioniert jetzt zusätzlich mit Airdrop, der systemweiten Fotoauswahl, Facetime-Nachrichten, Kontaktposter in der Telefon-App und Drittanbieter-Apps. Diese Einstellung finden Sie unter "Bildschirmzeit", wenn Sie ein Kinderkonto einrichten.

Für alle, nicht nur für Kinder, gibt es nun die Möglichkeit, sensible Fotos und Videos unscharf zu machen, bevor Sie sie ansehen. Es wird ein graues Warnkästchen angezeigt, auf das Sie tippen können, um das Bild anzuzeigen.

Dunkle Airpods-Widgets

Es ist wirklich nervig, wenn ein helles Verbindungs-Widget für die Airpods auftaucht, wenn das iPhone gerade im Dunkelmodus ist. Wir verstehen nicht, warum es so lange gedauert hat, doch iOS 17 respektiert nun diese Einstellungen, wenn sich Airpods mit dem iPhone im Dunkelmodus neu verbinden.

Bestätigungscodes automatisch löschen

Wir lieben die Funktion, mit der Verifizierungscodes, die man per SMS erhält, automatisch ausgefüllt werden. iOS 17 erweitert diese Funktion auf Codes, die man per E-Mail erhält - allerdings nur in Apples Mail-App, nicht in anderen E-Mail-Apps, wie Outlook.

Noch besser ist die Möglichkeit, diese alten Codes nicht mehr zu sammeln. Öffnen Sie Einstellungen > Passwörter > Passwortoptionen. Hier finden Sie einen neuen Schalter "Automatisch löschen", der diese SMS-Nachrichten oder E-Mails nach dem Einfügen löscht.

(Macwelt)