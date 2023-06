Die spiegelverkehrte Funktion auf der Apple Watch, dank der die Uhr das verlegte iPhone anpingen kann, gibt es seit der ersten Version von watchOS. Das Kontrollzentrum hieß damals Einstellungen-Glance und war ganz gut versteckt, vielleicht blieb die Funktion deshalb eher ein Geheimtipp.

Mit iOS 17 gibt es nun eine umgekehrte Funktion: Vom iPhone aus kann man seine verlegte Apple Watch bimmeln lassen und so schneller in der Wohnung finden. Die Option ist wie auf der Apple Watch im Kontrollzentrum untergebracht, Sie müssen sie aber zunächst aktivieren. Und so geht es:

Wechseln Sie in die App "Einstellungen" auf dem iPhone und dort zum Reiter "Kontrollzentrum", Scrollen Sie im Fenster ziemlich weit nach unten zum Bereich "Weitere Steuerelemente" und tippen Sie auf Puls bei "Meine Apple Watch anpingen". Ab sofort können Sie vom Kontrollzentrum aus die Apple Watch anpingen, der Klingelton ist ein ähnlicher wie beim iPhone-Ping.

Wenn Sie Ihre Uhr öfter verlegen, können Sie die Option etwas höher im Kontrollzentrum-Fenster platzieren. Wechseln Sie dafür in die Einstellungen-App auf dem iPhone und dort wieder zum Reiter "Kontrollzentrum". Im Bereich "Enthaltene Elemente" tippen Sie etwas fester auf die drei horizontalen Striche bei der Zeile "Meine Apple Watch anpingen", sie wird nun prominenter dargestellt, Sie können sie in der Liste höher schieben. Die Reihenfolge übernimmt dann das Kontrollzentrum, wenn Sie es nächstes Mal per Wisch aus der rechten oberen Ecke aufrufen. (Macwelt)