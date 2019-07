Hersteller von Smartphones aus dem Premium-Segment tun sich traditionell schwer auf dem indischen Markt. Zwar ist das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt in den Top-10 der größten Volkswirtschaften angekommen, das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt dennoch nur bei ca. 2000 US-Dollar. Es ist schwer, ein Smartphone zu verkaufen, das die potentiellen Käufer ein halbes Jahreseinkommen kostet.

Deshalb hat Apple in der Vergangenheit verstärkt ältere iPhone-Modelle zu günstigeren Preisen in Indien verkauft. Modelle, die in anderen Ländern – auch in Deutschland – schon lange nicht mehr offiziell vertrieben werden. Das beliebteste iPhone in Indien ist immer noch das iPhone 6. Doch laut Medienberichten ist damit jetzt Schluss. Apple stellt den Verkauf der alten Modelle iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, und iPhone 6S Plus ein. Das berichtet die Economic Times. Mit dem Verkaufsstopp kommt ein Strategiewechsel einher.

Preis für Einstiegs-iPhone steigt an

Die Economic Times zitiert Insider, die berichten, dass Apple künftig nicht mehr das Verkaufsvolumen auf Kosten der Profitmarge ausweiten möchte. Das bisherige Einsteigermodell, das iPhone SE, wird durch das iPhone 6S ersetzt. Damit steigt auch der Preis um fast ein Drittel von 21.000 Rupien für das SE auf 29.500 Rupien für das 6S.

Um Kosten, die durch hohe Importzölle in Indien entstehen, zu minimieren, hat Apple die Produktion des iPhone SE, 6S und 7 direkt nach Indien verlegt. Produktionskapazitäten, die durch die Umstrukturierung frei werden, könnten zukünftig für andere Modelle genutzt werden. Früheren Berichten zufolge produziert Apple in Indien das ebenfalls beliebte iPhone X, das beispielsweise in Deutschland nicht mehr im Apple Store zu finden ist. (Macwelt)