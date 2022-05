Die USA stehen in der Top-500-Rangliste der leistungsstärksten Supercomputer wieder an der ersten Stelle. Mit demFrontier-System des Oak Ridge National Laboratory (ORNL), das auf AMD EPYC-CPUs läuft, haben sie Japan, wie Engadget berichtet, vom ersten Platz verdrängt. Japan hatte mit dem ARM A64X Fugaku-System im vergangenen Jahr den ersten Platz erobert. Frontier befindet sich noch in der Integrations- und Testphase am ORNL in Tennessee, soll aber später wohl von der US Air Force und dem US-Energieministerium betrieben werden.

Erstes Exascale-System Der US-Supercomputer basiert auf der Cray EX-Plattform von Hewlett Packard Enterprise (HPE). Dabei handelt sich um das erste (bekannte) echte Exascale-System, das beim Linmark-Benchmark einen Spitzenwert von 1,1 Exaflops erreicht. Das japanische Fugaku-System schafft dagegen mit 442 Petaflops weniger als die Hälfte - eine Leistung, die in den vergangenen zwei Jahren ausreichte, um den ersten Platz zu halten. Frontier gilt zudem als effizientesterSupercomputer. Mit 52,23 Gigaflops pro Watt schlug er das japanische MN-3-System und belegte damit den ersten Platz auf der Green500-Liste. "Die Tatsache, dass der schnellste Rechner der Welt auch der energieeffizienteste ist, ist einfach erstaunlich", sagte ORNL-Laborleiter Thomas Zacharia auf einer Pressekonferenz. Die Top 5 Weitere Maschinen in den TOP10 sind ein weiteres HPE Cray EX-System, das bei EuroHPC in Finnland installiert wurde (151,9 Petaflops), das von IBM gebaute Summit-System mit 22 Core-Power- CPUs und NVIDIA Tesla V100 GPUs (148,8 Petaflops). Auf Platz fünf folgt Lawrence Livermore's Sierra, eine kleinere Version des Summits mit 94,6 Petflops. China belegte mit dem Sunway TaihuLight des National Research Center of Parallel Computer Engineering & Technology (NRCPC) und dem von der National University of Defense Technology (NUDT) gebauten Tianhe-2A zwei Top-Ten-Plätze. Gerüchten zufolge verfügt China jedoch bereits über nicht weniger als zwei Exascale-Systeme (nach dem Linmark-Benchmark) auf Basis der neuen Systeme Sunway Oceanlite und Tianhe-3. Aufgrund seiner derzeitigen Halbleiterpolitik gibt China jedoch Berichten zufolge keine neuen Benchmark-Ergebnisse bekannt.