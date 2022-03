Die Chipkrise hat zunehmend Auswirkungen auf die IT-Hardware für Unternehmen. Wie berichtet, warten Unternehmenskunden teilweise bereits bis zu 400 Tage auf neues Netzequipment. Nun scheint es auch zu Lieferengpässen bei Wi-Fi-6E-Acess-Points zu kommen. Erste Unternehmen, so die Marktforscher der Dell'Oro Group, würden bereits ihre Upgrade-Pläne kippen und wollten auf Wi-Fi 7 warten. Entsprechende Devices sollen Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Vorteile von Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E baut auf Wi-Fi 6 auf und nutzt zudem das 6-GHz-Band (5,925 GHz bis 7,125 GHz, in Deutschland: 5,945 GHz bis 6,425 GHz). In diesem Frequenzbereich gibt es derzeit viel weniger Datenverkehr und geringere Latenzzeiten als in den 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern von Wi-Fi 6. Diese zusätzliche Bandbreite macht 6E zu einer logischen Wahl für latenzempfindliche Anwendungen.

Schließlich bietet Wi-Fi 6E einige technische Vorteile. So können nur andere Wi-Fi-6E-Geräte auf das 6-GHz-Band zugreifen. Solange sich also keine 6E- oder Wi-Fi 7-Geräte verbreiten, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es in diesem Band zu Störungen durch Zugangspunkte anderer Organisationen oder Personen kommt. Außerdem ist das 6-GHz-Band in den USA 1200 MHz breit, verglichen mit der kombinierten 700-MHz-Bandbreite des 2,4-GHz- und des 5-GHz-Bands.

Hierzulande sind die Vorteile von Wi-Fi 6 aufgrund der restriktiveren Frequenzvergabe nicht ganz so groß wie in den USA. Aber immerhin kommt Wi-Fi 6E immer noch auf eine Bandbreite von 480 MHz, während für das 2,4-GHz-und 5-GHz-Band in Deutschland insgesamt nur 540 MHz zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass Wi-Fi 6E mehr und größere Kanäle bieten kann.

Wi-Fi-6E-Devices kaum erhältlich

Allerdings kann man nicht nutzen, was es nicht zu kaufen gibt - laut Dell'Oro sind 6E-Produkte nur in sehr begrenztem Umfang oder gar nicht verfügbar. Tam Dell'Oro, CEO des Unternehmens, führt die Verknappung auf eine Kombination aus pandemiebedingten Produktionsstillständen und der hohen Nachfrage nach der Umstellung auf Wi-Fi 6 zurück.

"Die Rückmeldungen, die ich höre, besagen, dass Unternehmen ihre bestehenden WLANs bis zum Anschlag auslasten und dass ein erheblicher Bedarf besteht, die Infrastruktur aufzurüsten und zu verbessern. Es kommt alles zur gleichen Zeit zusammen", berichtet die Firmenchefin. In Gesprächen mit leitenden Angestellten von Anbietern wie HPE, Juniper Networks und Cisco wurde Dell'Oro berichtet, dass deren Kunden die Verzögerung der 6E-Produkte erkannt haben. Deshalb würden sie jetzt Wi-Fi-6-Euipment bestellen, denn Wi-Fi 7 komme voraussichtlich nicht vor Ende 2023 auf den Markt.

Leben mit dem Mangel

Angesichts dieser Situation, so Dell'Oro, werde Wi-Fi 6E wahrscheinlich ein Nischenmarkt bleiben. Unternehmen sollten deshalb nicht versuchen, ihr gesamtes Netzwerk darauf aufzurüsten. Stattdessen sollten sie es nur für Anwendungen verwenden, die am meisten von der zusätzlichen Bandbreite und der besseren Verzögerung profitieren. Dazu gehören Videoanwendungen, insbesondere Überwachungs- und Sicherheitskameras, Videokonferenzen und andere Anwendungen, die empfindlich auf Latenzzeiten reagieren.

Da Wi-Fi 6E-Geräte so gut wie nicht zu bekommen sind, stellt sich die Frage, welche Garantien es gibt, dass Wi-Fi 7 bei seiner Auslieferung Ende 2023 in größerem Umfang verfügbar sein wird. Laut Dell'Oro gehen die Hersteller nicht davon aus, dass sich die Liefersituation bis Ende 2022 entspannen wird. Damit wäre noch ein Jahr Spielraum, bis Wi-Fi-7-Geräte erhältlich sind und Raum für die Hoffnung, dass sich bis dahin die Chipsituation verbessert.