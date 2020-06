Nina Kappler, Lead Talent Acquisition bei Avanade, berichtet dazu über ihre Erfahrungen: "Egal ob Gender, Alter, Religion, für uns stellen sich solche Fragen nicht. Wir leben Diversität und betrachten sie als großen Vorteil. Dem entsprechend haben wir unsere Teams aufgebaut, diesem Motto folgend gehen wir bei der Suche neuer Talente vor. Damit wir diese Vielfalt gut mit besten Resultaten für unsere Kunden vereinen können, schaffen wir die passenden Arbeitswelten - sowohl hinsichtlich unserer Organisation als auch unserer Prozesse und Technologie. Ebenso wichtig ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv zu begleiten."

Gelebte Organisationskultur

Denn letztlich sind die Instrumente der Digitalisierung den Menschen verpflichtet. Digitale Arbeitsplätze und Remote Working sind weder bei Avanade selbst noch bei all den anderen Unternehmen kein Selbstzweck - sie dienen dazu, Teams wahrhafte Unabhängigkeit und Freiräume zu geben. Flexible Arbeitszeiten, um Familie und Karriere auf positive Art und Weise miteinander vereinen zu können, sind nur ein Beispiel: Konzentriertes Arbeiten im Home Office, kollegialer Austausch im Büro oder Remote-Worker von irgendwo auf der Welt - wer die Grenzen althergealthergebrachter Arbeitsweisen sprengt, schafft eine fruchtbare Atmosphäre.

Gerade Lösungen wie Microsoft Teams bieten unschätzbare Vorteile, wenn es um örtliche Unabhängigkeit der Leistungserbringung geht. Doch solche Mehrwerte eröffnen sich beileibe nicht nur in Krisenzeiten. Vielmehr sind die Freiräume und Möglichkeiten, die echte digitale Arbeitsplätze ermöglichen, auch ein Garant für Kreativität und innovative Lösungen.

Hilfestellung bei Fragen

Dabei werfen Remote Working und Flexibilität auch Fragen um Home Office auf: Wie finde ich mich darin zurecht? Wie kann ich effektiv daheim arbeiten, wenn meine Kinder ebenfalls zu Hause sind? Wann schalte ich die Kamera an? An dieser Stelle ist es wichtig, den Kolleginnen und Kollegen weiterzuhelfen: "Damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich unabhängig von Ort und teilweise auch von Zeit tätig sein können, geben wir Hilfestellung. Dieses 'Organizational-Change-Management' bewährt sich sehr gut," bestätigt Nina Kappler. "Wir bei Avanade wollen mit gutem Beispiel voran gehen, weil der 'Modern Workplace of the Future' einen wesentlichen Teilunserer Beratungsportfolios ausmacht. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich für unsere Kunden im Einsatz, um deren Arbeitsumgebungen durch den Einsatz innovativer Technologien zu digitalisieren." Damit kann das Avanade-Team in Zeiten besonderer Herausforderungen ebenso wie im Alltag seine ganze Kraft entfalten.

