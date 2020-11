Patrick Sturm, CIO des Bezahlfernsehsenders Sky, ist einmal um den Starnberger See herumgelaufen und hat es auf stolze 49,33 Kilometer gebracht. Er führt derzeit die inoffizielle CIO-Läuferliste an. Seit Ende Oktober haben sich bereits über 300 Läuferinnen und Läufer angemeldet, täglich gehen bei IDG mehr als 30 Anmeldungen ein: Auf der Website des CIO Charity Run können Sie sich noch bis zum 15. November anmelden. Auch ganze IT-Laufteams, etwa von Porsche, Siemens oder Google, sind mit am Start. Die Lauf- und Spendenbereitschaft kennt keine Grenzen, so laufen auch IT-Manager in Australien, Brasilien, Dänemark, Mexico, Österreich und der Schweiz mit.

Verteilt laufen, gemeinsam helfen

Das Organisationsteam um Peter Kreutter von der WHU sowie Stefan Huegel und Jessica Schmitz-Nellen von IDG ist überwältigt von der Resonanz. Schmitz-Nellen erläutert: "Als der CIO Run 2019 noch real in Düsseldorf stattfand, waren 30 Läufer am Start, jetzt sind es nach wenigen Tagen schon zehn Mal so viel. Das zeigt, welches Potenzial eine verteilte Veranstaltung, sozusagen Laufen remote, entfalten kann. Ein wunderbares Zeichen, wie alle virtuell zusammenhelfen und damit diejenigen unterstützen, die zu den Verlierern dieser Corona-Pandemie gehören."

Pro gelaufenen Kilometer zahlen IDG und Rackspace fünf Euro, der dann an die Off Road Kids Stiftung fließt. Bisher steht ein Topf von 8.000 Euro zur Verfügung. Unternehmen, die sich beim CIO Charity als Sponsor einbringen wollen, sind jederzeit willkommen und können sich gern an das Organisationsteam wenden.

Hilfe für junge Obdachlose

Seit 1993 kümmert sich die Hilfsorganisation Off Road Kids, die sich ausschließlich über Spenden finanziert, um Straßenkinder und junge Obdachlose in Deutschland - unter anderem mit Streetworkern in Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln, der Online-Beratung sofahopper.de, die Schlafplätze vermittelt, oder dem Bildungs- und Integrationsprogramm Prejob.

Junge Obdachlose sind durch die Corona-Pandemie besonders schwer getroffen, da sowohl das Kleingeld von Passanten als auch Essens- und Schlafplätze fehlen. Hinzu kommt eine stark gestiegene Zahl von Jugendlichen in Not, bedingt durch häusliche Gewalt und Familienzerwürfnisse.

Gehen, walken oder laufen - das ist alles möglich

Aktuell sind die ersten 67 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer des CIO Charity Run 20 bereits 1.019 Kilometer gelaufen. Gezählt wird pro Teilnehmer ein Lauf. Es ist auch möglich, als Zweierteam anzutreten und gemeinsame Kilometer einzubringen. Neben Laufen ist auch Gehen beziehungsweise Walken möglich. Den Beleg für die zurückgelegten Kilometer können angemeldete Teilnehmer entweder als Screenshot oder Bild auf Social Media unter dem Hashtag #CIOcharityRUN20 teilen oder IDG per Mail zusenden.

Die Spendenaktion für die Off Road Kids Stiftung kann man auch mit einer Direktspende unterstützen, zusätzlich zum Lauf oder anstelle eines Laufes. Hier gehts zur Spendenmöglichkeit über den Partner Betterplace.