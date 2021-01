Kurz vor Ende der Amtszeit des US-Präsidenten Trump gerät auch Xiaomi in das Visier der Trump-Administration. Wie das US-Verteidigungsministerium mitteilt, wurde Xiaomi auf die schwarze Liste der Unternehmen gesetzt, die nach dessen Ansicht zu den "kommunistischen chinesischen Militärunternehmen" gehören. Das hat durchaus Auswirkungen für einen der weltgrößten Smartphone-Hersteller, auch wenn diese nicht so dramatisch wie bei Huawei, ZTE, TikTok & Co. ausfallen.

Huawei ist nämlich auf der "Entity List" des US-Handelsministeriums und darf damit keine Geschäfte mit US-Herstellern machen, wodurch ihm auch die Nutzung des Android-Betriebssystems mit Google-Play-Zugriff verboten ist. Der Eintrag in der schwarzen Liste des US-Verteidigungsministeriums hat hingegen eher für US-Investoren eine Bedeutung: Sie dürfen nicht mehr in Xiaomi investieren und müssen sich von entsprechenden Investitionen zurückziehen. Vorausgesetzt natürlich, die bisher auf die schwarze Liste gesetzten Unternehmen bleiben auch nach dem Ende der Trump-Administration dort stehen, was sich durchaus mit Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden am 20. Januar 2021 und dem neuen US-Verteidigungsminister ändern könnte.

Gegenüber US-Medien wies Xiaomi erneut alle Vorwürfe zurück, laut denen die chinesische Regierung oder das chinesische Militär auf irgendeiner Weise an dem Unternehmen beteiligt seien. Xiaomi sei auch kein "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen". (PC-Welt)