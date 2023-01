Mehr als ein Jahr ist es inzwischen her, dass sich Kyndryl, der frühere IBM-Geschäftsbereich Managed Infrastructure Services, von seiner Konzernmutter abgespalten hat. Markus Koerner, Chef von Kyndryl Deutschland, zieht im CW-Gespräch ein Resumee.

Wie beurteilen Sie die Geschäftsentwicklung seit der Trennung von IBM?

Markus Koerner: Der Grundtenor war: Wir haben uns von IBM getrennt, um zu wachsen und um in einem freieren Geschäftsmodell zu arbeiten. Jetzt stellen wir nach einem Jahr fest: Der Aktienwert, also unsere Marktkapitalisierung ist deutlich gefallen. Wir sind mit 27 Dollar pro Aktie gestartet und jetzt liegen wir bei einem Wert irgendwo um 10 oder 11 Dollar. Auch der Umsatz ist ein Stück zurückgegangen. Wir hatten in unserer Eröffnungsbilanz einen Wert von ungefähr 19 Milliarden Dollar berechnet - jetzt sind wir bei siebzehneinhalb Milliarden Dollar, wenn ich die Quartalsergebnisse hochrechne.

Woran lag das?

Koerner: Die Entwicklung kam mit Ansage: Unser Plan war es, ab 2025 global wieder gut aufgestellt zu sein. Diese Zeit brauchen wir, um uns zu transformieren. Aber wenn ich mir die Entwicklung ansehen, gibt es ein paar Faktoren, die man vorher hätte sehen können, aber mit denen ich nicht gerechnet hätte.

Einer davon ist, dass Kyndryl früher im Konzernverbund Hardware und Software zum internen Verrechnungspreis bekommen hat. Jetzt zahlen wir seit einem Jahr Marktpreise. Das macht in Deutschland einen Unterschied im hohen zweistelligen Millionenbereich und weltweit Millardenbeträge aus.

Als zweiten Punkt hatten wir viele Accounts, wo es aus IBM-Sicht sehr sinnvoll war, Geschäfte zu betreiben - für eine einzelne Line of Business, wie wir es jetzt sind, aber nicht. Das Resultat waren viele Verträge, bei denen wir eine nicht ausreichende Profitabilität vorweisen, teilweise sogar Geld mitbringen, um dort arbeiten zu dürfen.

Das bedeutet, dass der Profit in erster Linie bei anderen IBM-Geschäftsbereichen erwirtschaftet wurde, aber mit dem Service-Geschäft nicht?

Koerner: Genau, etwa, wenn das Technologie-Geschäft für IBM so profitabel und so groß war, dass man gesagt hat: Geht da bitte als Brand für Managed Services rein. Selbst wenn das nicht profitabel ist, ist es auch nicht so schlimm. Wichtig war es für uns als IBM in der alten Verantwortung, keine Konkurrenten rein zulassen.

Die dritte Herausforderung, die wir intern hatten, war der Kulturwandel. Als Unternehmen mit Mitarbeitern mit im Schnitt zwischen 20 und 30 Jahren Betriebszugehörigkeit, hat man natürlich eine bestimmte Kultur verinnerlicht.

Energiekosten und Inflation drücken auf die Rendite

Dann kamen 2022 vermutlich noch marktökonomische Faktoren dazu?

Koerner: Ja, sicher. Das eine sind die Energiekosten: Kyndryl betreibt in Deutschland einige Rechenzentren für die 2022 plötzlich zusätzliche Energiekosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich anfielen. Um einen Eindruck zu geben: 2021 hatten wir im Schnitt etwa 90 Euro pro Gigawatt gezahlt. Zwischenzeitlich waren das als Spitze über 1000 Euro und jetzt sind wir etwa bei 400 Euro. Weil wir nie einem solchen Anstieg gerechnet haben, wurden die Energiekosten natürlich nie gesondert in den Verträgen ausgewiesen, sondern den Kunden in den Leistungen für Storage oder Computing Power miteinberechnet. Und das sind langfristige Verträge.

Und letztendlich haben die überraschend hohe Inflation und der starke Dollar noch einiges ausgemacht. Konzernintern wird ja alles, was ich weltweit beziehe, also auch IBM-Posten, in Dollar fakturiert.

Das klingt ja nicht so gut. Ich nehme mal an, es gab auch Maßnahmen, um gegenzusteuern oder durch Fortschritte in anderen Bereichen zu kompensieren?

Wir hatten in den vergangenen fünf bis sechs Jahren noch nie so eine gute Pipeline mit Big Deals.

Koerner: Ja, dazu haben wir drei große Hebel entdeckt. Das eine ist eine deutlich verstärkte Automatisierung unserer Delivery. Wir haben mit über dreieinhalbtausend Kollegen in den Centern einen sehr hohen Offshore-Anteil, weltweit arbeiten von den 90.000 Mitarbeitern ungefähr 75.000 in den Centern. Jeder Handgriff, den wir dort einsparen, reduziert einmal die Fehlerquote und auf der anderen Seite können wir diesen Head Count woanders auch einsetzen. Im vergangenen Jahr haben wir 3.000 Stellen in diesem Bereich automatisiert, das heißt, wir bilden die Mitarbeiter gerade weiter aus und wollen sie dann in das Kyndryl Consulting mit reinbringen.

Das zweite große Thema sind Allianzen, um das Marktpotenzial zu erhöhen. Das hat auch funktioniert. Wir haben jetzt 27 globale Partner, darunter alle Hyperscaler oder auch NetApp. Mit diesen Partnerschaften haben wir uns im bis Ende März des laufenden Fiskaljahres vorgenommen, eine Milliarde Dollar mehr Signings zu machen. Nach Ende des letzten Quartals liegen wir jetzt bei ungefähr 450 Millionen, wobei es allerdings dauert, bis sich das in Umsatz materialisiert. Deutschland hat dabei mit einem guten Viertel einen starken Anteil.

Und die Partnerschaften sind verlässlich. Sie bringen den Kunden mehr Innovation und sind deutlich weniger opportunistisch, als es vorher war.

Man arbeitet intensiver mit Partnern zusammen, das hatten wir als IBM so nie gemacht.

Der dritte Hebel betrifft die Accounts, mit denen wir keine ausreichende Profitabilität erzielen. Um eine Zahl zu nennen: Weltweit konnten wir den Profit (PTI) in den letzten beiden Quartalen um knapp 35 Millionen Euro verbessern, indem wir Verträge neu verhandelt - oder terminiert haben. Letzteres geschieht zu einem Drittel im beidseitigen Einverständnis, ungefähr ein Drittel besteht jedoch auf die Einhaltung der Verträge. Das ist natürlich eine schwierige Situation und wir haben in den letzten drei Quartalen mit unseren Fokus-Accounts jeweils Verlust gemacht. Im laufenden vierten Quartal werden wir, voraussichtlich das erste Mal, einen positiven Gross Profit erzielen. Damit ist zwar noch nicht die Zielmarge von ungefähr 25 Prozent erreicht, aber immerhin sind wir über der grünen Linie.

Wenngleich uns also die externen Faktoren hier in Deutschland stark getroffen haben, sind wir mit der Geschäftsentwicklung in Summe zufrieden - es könnte aber schneller gehen.

Die Kehrseite der Krise: Gestiegene Nachfrage nach IT-Sourcing

Wirkt sich die Krise im Gegensatz dazu in anderen Bereichen auch positiv auf die Geschäftsentwicklung aus?

Koerner: Ja, wir spüren das sehr deutlich. Plötzlich sind Themen wie Kosten sparen und Economies of Scale wieder viel stärker auf der Agenda der CIOs. Wir hatten, was dieses Geschäft angeht, Anfang 2022 noch eine sehr schwache Pipeline. Aktuell ist sie fast doppelt so stark wie vergangenes Jahr. Der Markt wendet sich wieder, interessanterweise besonders beim Mittelstand mit seinen energieintensiven Branchen wie Anlagen- und Maschinenbau. Diese versuchen nun, Kosten einzusparen, und da ist eines der großen Themen auch das IT-Sourcing.

Was uns auch hilft, sind Entwicklungen bei unseren Marktbegleitern: Der Verkauf von T-Systems wurde gestoppt, was natürlich auch im Markt Unruhe geschaffen hat. Eine Atos teilt sich gerade, ähnlich wie wir das gemacht haben - in einen Applikations- und einen Infrastruktur-Teil auf, und eine DXC hat - aus welchen Gründen auch immer - Schwächen in der Delivery.

Von daher ist die aktuelle Marktsituation günstig und wir hatten in den vergangenen fünf bis sechs Jahren noch nie so eine gute Pipeline mit Big Deals, also Aufträgen ab 50 Millionen Euro. Dass sich diese Zahl in etwa vervierfacht hat, liegt nicht daran, dass wir jetzt nicht mehr die IBM sind, sondern am Markt und natürlich auch den Allianzen.

Die IBM ist deutlich bekannter, da haben wir noch einen Weg vor uns.

Können Sie uns einige Abschlüsse nennen?

Koerner: Wir hatten ja in unserem letzten Gespräch vor einem Jahr BMW besprochen, hier ist die Migration inzwischen abgeschlossen und wir sind im Regelbetrieb. Auch der seit 20 Jahren bestehende große Vertrag mit der Deutschen Bank wurde erneut um fünf Jahre verlängert. Vor einigen Monaten gewannen wir außerdem die Hessische Landesbank im Bereich Digital Workplace als Neukunden und über einen anderen Workplace-Auftrag haben wir den Vertrag mit dem Düfte- und Aroma-Hersteller Symrise verlängern können. Auch bei VW haben wir einige Verträge neu gewonnen und einige Bestandteile verlängert.

Mit der Hapag Lloyd haben wir unseren ältesten Vertrag nach 25 Jahren erneut um fünf Jahre in großen Teilen verlängert und bei der Lufthansa haben wir mit dem kompletten WAN-Netzwerk neue Bestandteile dazugewonnen. Und nicht zu vergessen der Mittelstand. Für die Universitätsmedizin Mainz sind wir zum Beispiel dabei, die gesamte IT-Strategie zu erneuern und Teile in der Cloud abzubilden.