Top of the Risks

Ist die Management-Etage in Sachen Security Awareness an Bord, ist es an der Zeit, die Mitarbeiter mit IT-Sicherheitsbewusstsein auszustatten. Schließlich sehen einer aktuellen Studie zufolge 52 Prozent aller Unternehmen die Belegschaft als größte Security-Schwachstelle. Die durchschnittlichen jährlichen Kosten pro Mitarbeiter belaufen sich auf 400 Dollar – allein durch Phishing-Attacken.