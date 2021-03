Die Anforderungen an Unternehmensnetze haben sich drastisch gewandelt. Es geht nicht mehr nur darum, eine sichere Datenübertragung und Kommunikation zu gewährleisten. Vielmehr sind nach Einschätzung des Beratungsunternehmens IDC heute neue zusätzliche Key Performance Indicators (KPI) gefragt. So muss sich die IT-Infrastruktur schnell und flexibel an die Geschäftsanforderungen des Unternehmens anpassen. Das bedeutet beispielsweise, dass neue Anwendungen nach Bedarf implementiert werden können.

Doch von einem solchen Time-to-Market-Modell sind viele Netzwerke immer noch weit entfernt. So ist das traditionelle Netzwerkmanagement meist darauf ausgerichtet, die Komponenten und deren Status zu überwachen. Geschäftsprozesse aktiv zu unterstützen, steht nicht auf dem Plan.

Anforderungen an das Netzwerk steigen

Hinzu kommt die wachsende Komplexität von Unternehmensnetzen. Dazu trägt bei, dass Netzwerklösungen immer mehr Applikationen, Nutzer und IT-Ressourcen "zusammenbringen" müssen. Dies sind eigene Mitarbeiter, die von einer Außenstelle oder vom Homeoffice aus auf Anwendungen im Unternehmen zugreifen. Außerdem werden verstärkt "Dinge" in das Netz integriert, etwa IoT-Komponenten (Internet of Things) in Maschinen und Fahrzeugen. Eine wichtige Rolle spielen zudem Hybrid-IT-Umgebungen, bei denen hauseigene IT-Ressourcen mit Cloud-Services kombiniert werden.

In der Praxis führt dies dazu, dass eine neue Applikation nicht in zwei Stunden, sondern möglicherweise erst in zwei Wochen zur Verfügung steht. Denn zunächst müssen Administratoren - oft manuell - Einstellungen an einzelnen Netzwerk- und IT-Sicherheitssystemen vornehmen, etwa Switch-Ports konfigurieren und Regeln von Firewalls anpassen. Es existiert somit eine Schere zwischen den Anforderungen an das Netzwerk, den IT-Netzwerk-Mitarbeitern und dem vorhandenen Budget.

Die Lösung: Cisco Application Centric Infrastructure

Doch es gibt eine Möglichkeit, aus einem statischen Firmennetzwerk einen agilen "Business-Treiber" zu machen. Die Lösung heißt Software-Defined Networking (SDN). Zu den führenden Lösungen in diesem Bereich zählt die Application Centric Infrastructure (ACI) von Cisco, einem langjährigen Partner von Logicalis. Cisco ACI geht einen anderen Weg als das klassische Netzwerk: Es stellt die Anwendungen und deren Anforderungen an die Netzwerk- und IT-Sicherheitsinfrastruktur in den Vordergrund. Der Schlüssel dazu ist die Virtualisierung von Netzwerkressourcen in Verbindung mit einer zentralen Steuerung der dazugehörigen Systeme.

In der Praxis sieht dies so aus: Die Anforderungen der Applikationen und die entsprechenden Konfigurationseinstellungen von Firewalls oder Switches sind in Kommunikationsprofilen zusammengefasst. In ein solches Profil werden außerdem die Anwendungen, deren Nutzer ("Konsumenten") und die Applikationsserver ("Anbieter") eingetragen. Der Rest erfolgt automatisch: Das Netzwerk konfiguriert sich selbstständig, inklusive Firewalls, Load-Balancing-Systemen et cetera. Das spart Zeit, macht fehlerträchtige manuelle Tätigkeiten überflüssig und erhöht die Agilität der IT-Umgebung. Die IT-Abteilung kann nach Bedarf Profile erstellen und anpassen. Wird eine Anwendung nicht mehr benötigt, lässt sich das dazugehörige Profil einfach löschen.

Klare Vorteile durch ACI

Doch neben einer höheren Flexibilität und Agilität bietet Cisco ACI weitere Vorteile. Zu den wichtigsten zählt der höhere IT-Sicherheitsgrad. Wird beispielsweise ein Profil gelöscht, gilt das auch für die entsprechenden Regeln der Firewalls. Solche Systeme enthalten somit keine Konfigurationseinstellungen von Anwendungen mehr, die schon längst nicht mehr im Einsatz sind. Das bedeutet weniger Ansatzpunkte für Hacker.

Ein weiterer Pluspunkt von Cisco ACI besteht darin, dass sich Compliance-Vorgaben einfacher definieren und umsetzen lassen. Denn solche Regeln werden zentral in Profilen vorgegeben; das Netzwerk passt sich entsprechend an. Speziell vor dem Hintergrund der Digitalisierung ist ein weiterer Vorteil von Cisco ACI von Bedeutung: die höhere Produktivität der Mitarbeiter. Sie ist laut IDC in Entwicklungsabteilungen um 21 Prozent höher, wenn agile Netzwerk- und IT-Technologien zum Einsatz kommen. Allein das "Onboarding" eines neuen Nutzers verkürzt sich um 44 Prozent, das eines kompletten Unternehmensstandorts um 26 Prozent. Das Ergebnis sind produktivere und agilere Geschäftsprozesse.

Migration: Am besten mit einem IT-Dienstleister!

Doch wie kann ein Unternehmen seine Netzwerkinfrastruktur auf eine softwarebasierte Lösung wie Cisco ACI umstellen? Ein probater Weg besteht darin, auf die Unterstützung von IT-Dienstleistern wie Logicalis zurückzugreifen. Die Fachleute von Logicalis führen eine neutrale Bestandsaufnahme der vorhandenen IT-Umgebung durch und erstellen auf dieser Basis eine Migrationsstrategie zu Cisco ACI. Das entlastet die IT-Abteilung des Anwenders und stellt sicher, dass sich die Umstellung zügig bewerkstelligen lässt.

Die Nutzer profitieren außerdem davon, dass Logicalis bereits eine große Zahl von Migrationsprojekten zu Cisco ACI durchgeführt hat. Die Erfahrungen, die der Dienstleister dabei gesammelt hat, kommen Unternehmen zugute, etwa in Form von Best Practices. Hinzu kommt, dass die Spezialisten von Logicalis in einem ACI Lab Proof-of-Concept-Installationen aufbauen können. Auf diese Weise lässt sich im Vorfeld prüfen, wie tragfähig bestimmte Lösungsansätze sind.

Wege in die Cloud

Wichtig ist zudem, dass der IT-Dienstleister einen Weg aufzeigen kann, wie sich mittels Cisco ACI eine hybride Cloud-Umgebung einrichten lässt. Denn Cisco hat mit ACI Anywhere eine Lösung entwickelt, mit der ein Unternehmen die Kontrolle über sein Netzwerk auf Public-Cloud-Ressourcen ausweiten kann, inklusive Multi-Clouds. Mit Unterstützung von Logicalis lässt sich beispielsweise eine Cisco-ACI-Infrastruktur von ihrem Corporate Network auf Microsofts Cloud-Plattform Azure ausdehnen, inklusive der Sicherheitsvorgaben.

Und sollte die hauseigene IT-Abteilung für wichtigere Aufgaben benötigt werden als das Management der IT-Infrastruktur, übernimmt Logicalis auch den Betrieb des Netzwerks oder des gesamten Datacenters. Damit können sich die IT-Fachleute des Anwenders auf Tätigkeiten konzentrieren, die in höherem Maß zur Wertschöpfung beitragen, etwa der Entwicklung digitaler Angebote.

Fazit: Mit Cisco ACI zum "Business-ready Network"

Cisco ACI in Verbindung mit der Expertise von Logicalis bietet Unternehmen eine praktikable Option, um ihr vorhandenes Netzwerk zum einem Business-Treiber zu machen. Wer diese Chance "links liegen" lässt, geht ein hohes Risiko ein. Denn Beispiele dafür, dass digitale Unternehmen etablierte Firmen in Bedrängnis bringen, gibt es zuhauf. Man denke nur an Streaming-Dienste oder den Onlinehandel. Eine agile und zukunftsorientierte Netzwerkarchitektur eröffnet Unternehmen dagegen die Möglichkeit, sich ebenfalls als "digitaler Player" zu etablieren.