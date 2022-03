Ab der aktuellen Software-Version 5.10 stehen Zoom-Anwendern verschiedene Tier-Avatare zur Verfügung, die sie in Meetings an Stelle des eigenen Kamerabildes verwenden können. Der ausgewählte Avatar übernimmt die Kopfbewegung sowie die Mimik von Mund und Augen der Benutzerin oder des Benutzers. Die Arme sind in der aktuellen Version noch nicht beweglich.

Über welche Zoom-Version Ihr Client verfügt, finden Sie in den Einstellungen:

rechts oben auf Ihr Profilbild klicken

Hilfe

Über Zoom

falls nötig: Nach Updates suchen

Tier-Avatar in Zoom einrichten - so gehts

Die Avatare brauchen als Grundlage eine in Zoom aktivierte Videokamera. Das dort aufgenommene Bild sorgt anschließend dafür, dass das ausgewählte Tier die entsprechenden Bewegungen übernimmt und in einem Meeting am Bildschirm wiedergibt. Sobald ein Avatar ausgewählt ist, verschwindet das Kamerabild und das Tier erscheint vor einem schwarzen Hintergrund



So gehen Sie vor:

Schritt 1

Einstellungen

Video

Kamera auswählen (Ihr Videobild wird angezeigt)

Schritt 2

Hintergründe und Effekte

Avatar (BETA)

Auswählen des gewünschten Avatars (Ihr Kamerabild wird durch den Avatar ersetzt)

Um wieder Ihr Kamerabild anzuzeigen: links auf "None" klicken

Während eines Meetings einen Avatar auswählen

Kameraeinstellungen öffnen

Wählen Sie virtuellen Hintergrund

Avatar

Und nun viel Spaß bei Ihrem nächsten Zoom-Meeting (bw)