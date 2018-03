Wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sich Maschinen mittels Künstlicher Intelligenz gegenseitig verbessern können und der Mensch dafür nicht mehr benötigt wird? Was für die meisten von uns heute noch nach Science Fiction klingt, wird dank technischer Durchbrüche in Forschungsbereichen wie Machine Learning und Artificial Intelligence schon bald Alltag sein. Gestritten wird heute über das "Wann", nicht mehr über das "Ob". Und so groß das Thema auch klingen mag: Es ist nur ein Teilaspekt der bereits laufenden Transformation, in der wir neu definieren, wie wir zukünftig leben und arbeiten werden. Und die IT spielt dafür eine maßgebliche Rolle.

Die digitale Gesellschaft

Richard David Precht ist einer der bekanntesten deutschen Philosophen und in den Medien regelmäßig zu sehen und zu hören. Wir haben ihn gebeten, im Rahmen von "The Next Now!" seine Sicht auf die Digitale Transformation und die für den Fortschritt notwendigen Innovations-Impulse zu teilen sowie Antworten auf dringende Fragen zu geben: Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Welche Veränderungen kommen auf uns zu - und überwiegen die Vor- oder die Nachteile?

Auch der ehemalige BILD-Herausgeber und Chefredakteur Kai Diekmann wird seine persönliche Sichtweise auf die digitale Entwicklung und die daraus resultierenden Herausforderungen und Chancen teilen. Denn sicher ist: Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, während weltweit die Weichen für die digitale Zukunftsgesellschaft gestellt werden.

Führung in Zeiten der Transformation: Der Mitarbeiter ist die wahre Mission

Eine wesentliche Rolle die bei "The Next Now!" wird zudem spielen, wie sich Führungskräfte im digitalen Zeitalter neu erfinden müssen, sprich: Was müssen "Digital Leader" in Sachen Innovation und Methodik mitbringen, um die Digitalisierung ihrer Organisationen voranzutreiben? Welche Qualifikationen werden wichtig, damit der Mitarbeiter stärker in den Fokus rückt? Und schließlich: Wie werden die Umwälzungen, die auf die Organisation von Arbeit zukommen, von den Führungskräften antizipiert und in Form von wegweisenden Tools und Plattformen adressiert.

Wir freuen uns, mit Hubert Hoffmann, CIO & CDO bei MSC Germany, einen erfahrenen Manager in München begrüßen zu dürfen, der sich nicht nur um die Digitalisierung des Unternehmens, sondern auch um die Qualifizierung der MSC-Mitarbeiter, den steten abteilungsübergreifenden Wissenstransfer sowie die Vernetzung im Unternehmen kümmert.

Rückblick auf "The Next Now!" 2017

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt von "The Next Now! " liegt auf dem Thema Strategie. Denn die Frage nach den strategischen Rahmenbedingungen für Digitalisierung und Innovation beschäftigt eine Vielzahl der Unternehmen hierzulande ebenso wie die Frage, wie sich die IT darauf einstellen muss. Dabei schwingt immer auch die Sorge mit, ob die internen Veränderungen disruptiv und vor allem schnell genug sind, um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderern die Stirn zu bieten.

Unternehmen werden digitale Baustellen: Von der Strategie zur konkreten Umsetzung

Schließlich steht auch die konkrete Umsetzung von Transformations- und Innovationsprojekten in den Unternehmen auf der Agenda von "The Next Now! ". Unter dem Motto "Make it real" werden zahlreiche Experten wie Holger Ewald vom Roboterhersteller KUKA Beispiele zeigen, wie aus digitaler Theorie gelebte Praxis werden kann und Digital Leader ihre Organisationen mithilfe digitaler Methoden und Tools umbauen.

Besuchen Sie "The Next Now!" und erleben Sie gemeinsam mit Dell Technologies und der COMPUTERWOCHE eine außergewöhnliche Veranstaltung! In hochkarätig besetzten Panel-Diskussionen werden wir die Thesen unserer prominenten Redner diskutieren und kritisch hinterfragen - immer auch mit dem Blick auf die praktische Umsetzung. Machen Sie mit, melden Sie sich noch heute an und lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie die Herausforderungen von Digitalisierung und Innovation zur Chance von morgen werden kann.

