In Köln herrschte mal wieder Ausnahmezustand, denn es war gamescom. Die größte Computerspielmesse der Welt öffnete für fünf Tage ihre Tore und beheimatete in dieser Zeit 373.000 Gamingfans und 1.153 Aussteller auf 218.000 qm Ausstellungsfläche.

Natürlich standen bei vielen Besuchern die Spieleneuheiten im Vordergrund und auch dieses Jahr verbrachten einige Fans wieder Stunden um Stunden in Warteschlangen, um ihr potenzielles neues Lieblingsspiel einen kurzen Moment testen zu können.

Merchandise und Youtube-Stars

Ebenso beliebt wie die Games selbst war auch das Rahmenprogramm der gamescom. In Halle 5.2 stapelten sich die Merchandise-Artikel bis unter das Hallendach und entspanntes Bummeln war hier nicht möglich, so viele Besucher drängten durch die Gänge. Vor den Bühnen in den signing areas, in denen bekannte Youtube- und Gaming-Größen Autogramme und Selfies vergaben, drängten sich mindestens so viele Menschen wie vor den Spieleklassikern.

Und natürlich standen auch wieder die vielen aufwendig gestalteten Kostüme der Cosplayer im Vordergrund. Die äußerst diverse Gamingcommunity trifft sich in Köln also nicht nur zum Zocken, sondern auch, um sich miteinander auszutauschen, sich kennenzulernen und um ihre Stars zu treffen - ein absolutes Community-Festival!

Employer Branding auf der gamescom

Zum Rundumpaket auf der gamescom gehört auch die Ausstellerfläche gamescom jobs&karriere, auf der die Messebesucher Einblick in Karriere- und Jobangebote verschiedenster Unternehmen gewinnen können. Von der Unternehmensberatung über allerlei Behörden bis hin zum Automobilzulieferer hatten die 22 Aussteller auf über 600 qm Fläche dieses Jahr hunderte Jobs vorwiegend aus der IT im Gepäck.

Für die Unternehmen bietet sich bei gamescom jobs&karriere die Chance, tausende junge, IT-affine Digital Natives mit ihrer Firma und ihren Karrieremöglichkeiten bekannt zu machen und sie von sich als Arbeitgeber zu überzeugen: Jobware begeisterte die Besucher mit klassischen Flippern an seinem Stand, bei Bertrandt konnte man einen hydraulischen Rennsimulator ausprobieren und bei Viega ließ sich ein selbstgebauter PC begutachten, der durch handelsübliche Rohrverbindungen wassergekühlt wurde.

"Total unterschiedliche Menschen jeden Alters aus vielfältigen Fachrichtungen stöberten in unserem Online-Stellenmarkt", resümiert Henrik Bergmann aus der Marketingabteilung von Jobware. "Es war echt ein cooles Publikum, auch Cosplayer erkundigten sich nach passenden Jobs und Karrieremöglichkeiten." Das Interesse der Messebesucher hat auch Tanja Kornau, Senior Manager HR bei der Medion AG, überzeugt: "Wir konnten hier sehr viele Kontakte knüpfen. Wir hatten viele gute Gespräche mit jungen Menschen und es waren auch viele Eltern hier bei uns am Stand, die sich für ihre Kinder informiert haben, daher gehen wir mit einem richtig guten Gefühl nach Hause".

Gamescom jobs&karriere 2020

Die gamescom 2020 inklusive jobs&karriere wird vom 25. bis 29. Augst stattfinden. Sollten Sie Interesse daran haben, auch mit Ihrem Unternehmen vor Ort vertreten zu sein und den jungen, IT-affinen Gamern Rede und Antwort zu Ihrer Organisation und den Karrieremöglichkeiten vorwiegend im IT-Bereich zu stehen, freut sich René Krießan unter +49(0)89/36086-322 auf Ihren Anruf.