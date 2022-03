"In Deutschland erreichte die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern im Jahr 2021 Rekordwerte. Eine Kündigungswelle wie in den USA gibt es in Deutschland noch nicht, aber trotz ruhigerem Wellengang gilt: Die Flut wird kommen", ist Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei Stepstone, überzeugt. Zum einen verstärke sich der Trend zum Wechsel seit Jahren, das sei "überhaupt kein neues Phänomen". Zum anderen sei der anhaltende Fachkräftemangel größter Treiber hinter der kommenden Flut. "Der Arbeitsmarkt wird sich in einem Maße verändern, wie wir es uns aktuell noch nicht vorstellen können", lautet Zimmermann pessimistische Prognose.

Flexible Arbeitszeiten ganz oben auf der Wunschliste

Mitarbeiter wollen laut Studie vor allem auf diese Aspekte im Job künftig nicht mehr verzichten: flexible Arbeitszeiten, flexibles Arbeiten (wie Home-Office), hohe Work-Life-Balance und Familienfreundlichkeit. Insbesondere Beschäftigte in stark nachgefragten Branchen wie Logistik, Pflege, Handwerk oder IT sind auf dem Sprung. In den Bereichen Freizeit und Touristik, Groß- und Einzelhandel sowie Hotel und Gastronomie übersteigt die Zahl der aktiv Suchenden bereits die der passiven.

Für Unternehmen bedeutet diese Entwicklung auch: Sie werden höhere Gehälter zahlen müssen. Die Top drei Wechselgründe sind laut Studie:

Gehalt und Mitarbeitervorteile (66 Prozent),

Unternehmenskultur und Betriebsklima (50 Prozent) sowie

Aufgaben, Gestaltungsspielraum und Sinnhaftigkeit (49 Prozent).

Zahl der offenen Stellen sehr hoch

Zwei Jahre nach Pandemiebeginn erreicht die Zahl der offenen Stellen auf Stepstone.de neue Rekorde. Insgesamt ist die Zahl der neuen Jobs im Februar 2022 im Vergleich zum März 2020 um 60 Prozent gestiegen. Im Berufsfeld Logistik zum Beispiel ist die Zahl der Jobs um 139 Prozent gestiegen, im Handwerk um 86 Prozent und bei IT-Berufen um fast 50 Prozent.

Mit der vorliegenden Studie analysiert Stepstone die Situation auf dem Arbeitsmarkt zu Beginn einer neuen Ära: der Arbeiterlosigkeit, wie sie es nennen. Leitfragen sind:

Wie wirken sich die kommende Arbeiterlosigkeit und die enorme Personalnachfrage seit Sommer 2021 aus?

Wie reagieren die Arbeitnehmenden?

Schwappt die Welle der Great Resignation auch nach Deutschland?

Wie überzeugen Unternehmen in dieser Situation von sich als Arbeitgeber?

Für die Studie hat Stepstone im Dezember 2021 und Januar 2022 eine Online-Befragung unter insgesamt rund 18.000 Arbeitnehmenden in Deutschland durchgeführt. Weitere Informationen sowie die Studie zum Download finden sie hier.