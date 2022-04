Bei einer Flugshow hat ein fahrerloses Tesla Model Y offenbar einen rund 3,5 Millionen Dollar teuren Privatjet gerammt, wie das US-Magazin Vice berichtet. Der Besitzer hatte das Elektrovehikel per "Summon"-Funktion zu sich gerufen. Daraufhin soll sich Folgendes abgespielt haben:

lol someone tried to summon their Tesla via autopilot at an aviation trade show and it crashed into a 3 million dollar jet pic.twitter.com/ae1Th49YsG