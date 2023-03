Messpunkt für einen Iperf-Client im Heimnetz aktivieren

Die Fritzbox nutzt für den Benchmark einen integrierten Iperf-Server. Auf dem Endgerät, zum Beispiel einem Windows-PC, läuft ein entsprechender Client. Bei Iperf handelt es sich um freie Software, mit der sich der Datendurchsatz in einem Netzwerk per TCP und UDP messen lässt.

Um den Server zu aktivieren, melden Sie sich zunächst bei der Fritzbox an. Dazu starten Sie einen Browser Ihrer Wahl, tippen in die Adresszeile fritz.box oder die entsprechende IP-Adresse ein und drücken die Enter-Taste. Dann geben Sie Ihr Kennwort an und klicken auf den Anmelden-Button.

Navigieren Sie anschließend links zur Rubrik Hilfe und Info. Im folgenden Dialog scrollen Sie bis ans Ende der Seite und klicken auf den Punkt FRITZ!Box Support. Im Abschnitt Durchsatzmessungen finden Sie drei Checkboxen, die standardmäßig deaktiviert sind. Setzen Sie nun ein Häkchen vor die Option Messpunkt für einen Iperf-Client im Heimnetz aktivieren, Port 4711 für TCP und UDP. Die zwei darunter eingerückten Checkboxen können Sie deaktiviert lassen. Zum Schluss übernehmen Sie die neue Einstellung.

Iperf-Client nutzen

Weiter geht es auf dem lokalen Rechner, für den Sie den Iperf-Client benötigen. Er steht auf der Sourceforge-Projektseite zum Download bereit. Nachdem Sie den Client heruntergeladen haben, wechseln Sie in Ihren Downloads-Ordner und klicken bei gedrückter Umschalttaste auf die Iperf-Datei. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Als Pfad kopieren.

Anschließend starten Sie eine Eingabeaufforderung. Dazu können Sie unter Windows mit dem Shortcut Windows-Taste + R den Ausführen-Dialog aufrufen, cmd eingeben und Enter drücken. Dann fügen Sie den kopierten Pfad per Strg + V ein. Damit der Befehl fehlerfrei ausgeführt wird, benötigen Sie noch drei Parameter: -c für den Client-Modus, gefolgt von der IP-Adresse der Fritzbox (auf der ja der Iperf-Server läuft) und -p mit der Port-Adresse. In unserem Beispiel lautet das vollständige Kommando:

"C:\Users\TR\Downloads\iperf-2-1-9-win.exe" -c 192.168.178.1 -p 4711

Nachdem Sie die Eingabetaste gedrückt haben, müssen Sie ein wenig warten. Wenn die Messung abgeschlossen ist, können Sie unter Bandwidth sehen, welche Geschwindigkeit das Tool ermittelt hat. Iperf bietet natürlich noch wesentlich mehr Optionen, beispielsweise um längerfristige Tests durchzuführen. Diese Dokumentation bietet einen ausführlichen Überblick inklusive aller Parameter.

Produkte: Der Trick funktioniert mit allen aktuellen AVM-Routern. Das Beispiel bezieht sich auf die Fritzbox 6591 Cable mit Fritz!OS 07.50 und dem Iperf-Client für Windows. (ad)