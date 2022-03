Die Zahl der 5G-Kapazitäten der Telekom ist in den vergangenen sechs Wochen um 834 Mobilfunkstandorte gewachsen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Zusätzlich wurden an 517 Standorten zusätzliche 4G-Kapazitäten geschaffen und 175 neue LTE-Standorte gebaut.



Damit liegt die Haushaltsabdeckung bei LTE laut Angaben der Telekom jetzt bei 99 Prozent. Für über 90 Prozent der Haushalte sei das 5G-Netz der Telekom verfügbar. Im August 2021 hatte die Telekom die 5G-Abdeckung noch mit 85 Prozent angegeben.



5G neuer Standard bei der Telekom

"Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo. (...) Aktuell funken mehr als 32.000 Standorte im Netz der Telekom. Zusätzlich nehmen wir jährlich mehr als 1500 neue Standorte in Betrieb", erklärt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom. Hinzu kämen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Mit den Ausbauaktivitäten werde 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom.



Über die Website Telekom Mobilfunk-Netzausbau können Verbraucher herausfinden, ob an ihrem Standort bereits 5G verfügbar ist. Dazu passende Telekom-Mobilfunktarife finden sich hier bei der Telekom.

Unser Tipp: Auf dieser Website der Bundesnetzagentur erhalten Sie eine Provider-unabhängige Übersicht darüber, an welchen Standorten 5G in Deutschland bereits verfügbar ist. (PC-Welt)