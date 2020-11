Nach der Projektmanagementlösung Base und To Do, einer Wunderlist-Alternative für die Aufgabenverwaltung, hat sich die Karlsruher App-Schmiede Zenkit nun das Thema Chat und Aufgaben zur Brust genommen. Hintergrund ist, dass Chat allein bei der Teamarbeit nicht ausreicht, erklärt COO Peter Oehler: "Man braucht für eine nachhaltige Produktivität auch eine Struktur wie bei Listen und Kanban-Boards."

Würden Chats dagegen nur am Rande von Projekt- oder Aufgabenmanagement-Apps genutzt, verursache das nicht nur Reibungsverluste, sondern führe oft auch dazu, dass wertvolle Informationen über Aufgaben in einem unübersichtlichen Nachrichtenstrom in einer anderen App vergraben werden. Integrationen tragen laut Oehler zur Lösung dieses Dilemmas bei, sind oft nicht intuitiv, reichen nicht aus und man kann nicht garantieren, dass die Teammitglieder sie verwenden.

Die in Versionen für Android, iOS, Linux, Mac und Windows, sowie das Web verfügbare App Zenchat, soll eine Lösung für dieses Dilemma schaffen, So sind Aufgaben nicht nur in den Chat integriert, sondern stellen einen zentralen Bestandteil davon dar: Jede Nachricht im Chat kann zu einer Aufgabe werden und jeder Kommentar zu einer Aufgabe zu einem themenspezifischen Chat Thread. Dies hat zur Folge, dass wertvolle Informationen direkt mit der Aufgabe verbunden bleiben, statt sich in einer Masse von Nachrichten zu verlieren.

Wie Zenkit To Do ist auch Zenchat in der Basisversion kostenlos sowie werbefrei und unterstützt dabei bis zu fünf Chat-Gruppen mit je maximal fünf Personen. Der Chat-Verlauf wird vier Wochen gespeichert, gleichzeitig können bis zu 600 MB Speicher für Dateien und Anhänge verwendet werden. Für Teams und Unternehmen gibt es mit Plus, Business und Enterprise kostenpflichtige Pläne. Neben der Unterstützung von mehr Gruppen und Teilnehmern stehen hier Business Features wie Zugriffsverwaltung (Rollen, Gruppen), Provisionierung (SCIM), Identitätsverwaltung (SAML, 2FA), Audits oder Offline-Fähigkeit zur Verfügung. Die Lösung wird in Frankfurt gehostet und ist laut Hersteller DSGVO-konform.

Zenchat ist für den eigenständigen Einsatz konzipiert, lässt sich aber mit den anderen Apps der Zenkit-Suite (Zenkit Base und Zenkit To Do) verbinden, um ein erweitertes Aufgabenmanagement zu ermöglichen. Alles, was im Chat themenbezogen über Aufgaben etc. kommuniziert wird, ist automatisch in To Do und Base verfügbar.