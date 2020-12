SUSE und Rancher Labs bilden seit heute eine gemeinsame Firma. Das neu entstandene Unternehmen vereint ein erstklassiges Linux-Betriebssystem, eine marktführende Kubernetes-Management-Plattform und eine Vielzahl wegweisender Edge-Computing-Technologien, mit denen Unternehmenskunden innovativer sein können - und das überall und zu jeder Zeit.

Der Linux Pionier aus Nürnberg, der seit 28 Jahren erfolgreich Open-Source-Innovation betreibt, bietet seinen Kunden die leistungsstarken, zuverlässigen Spitzentechnologien, die sie dabei unterstützen, ihre Unternehmenstransformation zu beschleunigen. Über 80 Prozent der Fortune-50-Firmen sind aktive SUSE-Kunden.

Innovation und Stabilität

Der Zusammenschluss von SUSE und Rancher schafft in Zusammenarbeit mit der breit gefächerten Open-Source-Community das Beste an Innovation und Stabilität für Unternehmen. Diese Verbindung kombiniert Spitzentechnologie aus den Bereichen Kubernetes-Management, Linux und Edge Computing, um die Bedürfnisse aller Kunden zu erfüllen, die sich erfolgreich im Markt hervorheben wollen. SUSE-Technologie ist weltweit in vielen Bereichen ein integraler Bestandteil, zum Beispiel in Automobilen und medizinischen Geräten. Rancher ist mit 37.000 aktiven Implementierungen die am weitesten verbreitete Kubernetes-Management-Plattform und wurde kürzlich in The Forrester Wave™ als eines der führenden Unternehmen im Bereich Multicloud-Container-Development-Plattformen identifiziert. Der Zusammenschluss von SUSE und Rancher liefert Open-Source-Software, die Unternehmen die Implementierung, das Management und die Skalierung von Kubernetes ermöglicht - in jeder beliebigen Infrastruktur im Rechenzentrum, in der Cloud, in Niederlassungen und Edge-Netzwerken.

Da die Kubernetes-Management-Plattform alle Kubernetes-Distributionen und -Betriebssysteme unterstützt, vermeiden Kunden einen Vendor-Lock-in. Sie können zudem ohne Einschränkungen selbst entscheiden, an welchem Ort ihre Datenverarbeitung idealerweise erfolgen soll. Das bedeutet: Im gesamten Unternehmen können Innovationen eingeführt werden, unabhängig von der Umgebung - Edge-to-Core-to-Cloud. Gemeinsam werden die beiden vereinten Firmen Lösungen entwickeln, die die heutige Komplexität in Unternehmen auflösen werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf Innovationen im Edge Computing liegen.

SUSE- und Rancher-Kunden können sicher sein, dass ihre bestehenden Investitionen und Produkt-Subskriptionen in vollem Umfang in Kraft bleiben. Sicherheit, Compliance, Governance und umfassende Anwendungszertifzierungen werden bei der Weiterentwicklung ebenfalls einen Fokus bilden.

Die neue Offenheit für Kunden

Das gemeinsame Engagement für den Open-Source-Gedanken und die breit gefächerte Community hat SUSE und Rancher zusammengeführt, und gemeinsam bringen sie die Offenheit zurück in die Open-Source-Software. Mit 100-prozentigen Open-Source-Lösungen für Unternehmen jeder Größe, haben Kunden die Freiheit, nur die besten Technologien für ihre jeweiligen Aufgaben einzusetzen. Der leistungsstarke, modulare Ansatz für zuverlässige Open-Source-Software schafft unübertroffene Agilität, um überall innovativ zu sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis zur Edge und darüber hinaus. Kunden von SUSE und Rancher verfügen heute über die Flexibilität, ihre Workflow-Herausforderungen zu bewältigen, und die Freiheit, ihre IT-Strategie und Lösungen für morgen weiterzuentwickeln.

Möchten Sie mehr erfahren? Dann registrieren Sie sich für unser Webinar "Innovate Everywhere: How Kubernetes is Reshaping Enterprises" am 16. Dezember von 17:00 bis 18:00 Uhr.

