Surface Pro, Surface Book und Surface Studio bekommen Zuwachs durch ein Gerät speziell für Schüler: Microsoft hat wie erwartet das Surface Laptop auf einem Education-Event in New York vorgestellt. Damit bestätigen sich die Informationen, die der bei Microsoft-Themen in der Regel gut informierte Twitter-Nutzer WalkingCat in einem entsprechenden Tweet veröffentlicht hat.

Ausstattung des Surface Laptop

Das aus einem Aluminium-Block gefräste Surface Laptop besitzt einen 13,5-Zoll-Pixelsense-Touchscreen mit 3,4 Millionen Pixel Auflösung und 3:2-Format. Als Betriebssystem kommt Windows 10 S zum Einsatz, außerdem gibt es Office 365 dazu.Dabei handelt es sich um die bisher als Windows Cloud bezeichnete Version von Windows 10, auf der sich ausschließlich Apps aus dem Windows-Store installieren lassen. Windows 10 S ist aber upgrade-fähig zu Windows 10 Pro. Spezielle Cloud-Komponenten soll dieses Windows-System nicht besitzen. Es wäre also mit dem früheren Windows RT vergleichbar.

Top-Performance

Das Surface Laptop misst 14,48 Millimeter an der dicksten und 9,9 Millimeter an der dünnsten Stelle. 1,25 Kilogramm soll das Surface Laptop schwer sein. Microsoft bietet das Surface Laptop mit i5- und i7-Prozessoren der siebten Generation an. Das Surface Laptop soll Top-Performance und einen schnellen Systemstart bieten, beim Aufklappen des Bildschirms soll Windows 10 S sofort startbereit sein. Schüler können also sofort losschreiben.

Das Surface Laptop soll hochwertig gefertigt sein, der Benutzer soll nirgends störende Schrauben oder Kanten finden. Es soll sich ganz leicht anfühlen, und den Bildschirmdeckel soll man mit einem Finger öffnen können.

Als Anschlüsse sind USB, Mini-Display-Port und der Surface-Power-Connector vorhanden. Sie können darauf auch den Surface Pen benutzen und damit Notizen und Markierungen auf Screenshots zeichnen.



Akku-Laufzeit

Mit einer Akku-Ladung soll das Surface Laptop 14,5 Stunden durchhalten, Schüler können also das Ladegerät zu Hause lassen. Microsoft verspricht damit eine längere Akku-Laufzeit als es Macbook Pro 13, Macbook und Macbook Air bieten.

Vier Farben

Microsoft verkauft das Surface Laptop in vier Farben: Platinum, Burgunderrot, Kobaltblau und Graphite Gold. Das beleuchtete Tastaturfeld ist mit Alcantara überzogen und soll sich angenehm warm anfühlen. Es gibt keine Lautsprecher-Öffnungen an der Oberfläche - die Lautsprecher sind unterhalb der Tastatur angebracht.



Preis und Verfügbarkeit

Microsoft verkauft das Surface Laptop ab 999 US-Dollar. Damit bekommt man die i5-Variante mit 4 GB RAM und 128 GB SSD. Vorbestellungen sind in den USA ab sofort möglich, die Auslieferung soll am 15. Juni beginnen. Das Surface Laptop kann ab sofort auch in Deutschland im Microsoft Store vorbestellt werden. Ab dem 15. Juni 2017 ist es dann ebenfalls auf dem deutschen Markt erhältlich. Die Preise beginnen bei 1149 Euro (UVP inkl. MwSt.). Auf dem deutschen Markt wird das Gerät zunächst nur in der Farbe Platingrau verfügbar sein. (PC-Welt)