Im Jahre 1962 in Aschaffenburg gegründet, stellt Suffel Fördertechnik Gabelstapler und Hebebühnen her und bietet Lagertechnik sowie Services an. Hakt es bei einem Gerät, reicht ein Anruf, und einer der rund 300 Techniker kommt. Für diese entwickelte CIO Burkhard Fertig mit seinem Team eine Plattform und eine App, über die sie dem Vertrieb wichtige Informationen liefern können, denn: "300 Techniker beim Kunden sehen mehr als 25 Verkäufer."

Bisher mussten die Servicetechniker ihre Kundenberichte tippen und in Papierform abgeben, jetzt diktieren sie die Ergebnisse über die Sprachsteuerung in ihr Smartphone. Dort vermerken sie auch Hinweise zu potenziellen Service-Angeboten, die die Vertriebler dem Kunden anbieten könnten.

Die Jury sagt:

"Eine einfache, aber effektive CIO-Initiative zur Förderung von Umsatz und Kundenzufriedenheit. Eine Aufwertung der Technikmitarbeiter durch digitale Teilhabe am Unternehmenserfolg."

Die Plattform verknüpft Techniker unmittelbar mit dem Vertrieb, so erfahren sie auch, was aus ihren Vorschlägen geworden ist. Kommt es zum Vertragsabschluss, erhält auch der Techniker eine Provision. Zusätzlich veröffentlicht Suffel im Firmenwiki, welche Tipps in Aufträge umgewandelt wurden. Das sporne alle an, so der CIO.

Über 500.000 Euro zusätzlicher Umsatz

Für Suffel hat sich die Investition von 160.000 Euro in das Projekt gelohnt, da das Unternehmen über die neue Anwendung inzwischen Umsätze von mehr als 500.000 Euro erwirtschaftete. Juror Frank Riemensperger, im Bitkom-Präsidium und Accenture-Chef, lobt diese "einfache, aber effektive CIO-Initiative", die Umsatz und Kundenzufriedenheit fördere sowie die "Technik-Mitarbeiter durch digitale Teilhabe am Unternehmenserfolg aufwertet."

Corona schob die Digitalisierung bei Suffel kräftig an. Bisher waren Homeoffice-Arbeitsplätze Außendienstmitarbeitern und Führungskräften vorbehalten, nun profitieren auch Sachbearbeiter davon. Zoom-Meetings sind nun Alltag. Der 60-jährige CIO blickt optimistisch in die Zukunft: "Es wird nichts wieder werden, wie es einmal war." Gerade weil sich so viel bewegte, will der CIO in Zukunft noch häufiger vertraute Pfade verlassen und mehr wagen.