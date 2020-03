Anzeige Durch die Digitalisierung unterliegen Unternehmen einem beständigen Wandel, der immer wieder neue Themen in den Fokus rückt. In unserer Serie „3 Fragen an …“ geben Experten von Fujitsu Einblicke in aktuelle Problemstellungen in der IT. In der aktuellen Folge äußert sich Stefan Roth zur aktuellen Entwicklung am Storage-Markt.