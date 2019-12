Paté übernimmt das Ruder bei Dell in Deutschland in der Folge einer weltweiten Restrukturierung des Vertriebs. Derzeit sind die Geschäftsbereiche Commercial Sales und Enterprise Sales im Konzern noch organisatorisch voneinander getrennt. Albiez ist für Commercial Sales zuständig, Paté, der im Mai 2019 Dinko Eror ablöste und das Unternehmen hierzulande fortan gemeinsam mit Albiez führte, leitet den Enterprise Sales.

Vom neuen Fiskaljahr an, das für Dell am 3. Februar 2020 startet, werden beide Bereiche in einer einzigen Vertriebsorganisation zusammengeführt, in der auch Channel- und Alliance-Geschäfte aufgehen sollen. Von diesem Zeitpunkt an wird Stéphane Paté dann das Deutschlandgeschäft des Technologiekonzerns alleine verantworten.

Doris Albiez scheidet aus

Albiez, bleibt bis Anfang Februar 2020 Senior Vice President und General Manager Commercial Sales von Dell, will das Unternehmen dann aber verlassen, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", wie es heißt. Globaler Vertriebschef wird dann Bill Scannell, derzeit noch President für den Bereich Enterprise Sales und Customer Enterprise Operations. Er löst Chief Commercial Officer Marius Haas ab, der sich in den Ruhestand verabschieden will.

Dell teilt außerdem mit, dass mit Jeff Clarke ein neuer Chief Operating Officer und Vice Chairman berufen wurde. Michael Dell selbst bezeichnet ihn als engen Berater, der ihn über 30 Jahre hinweg unterstützt habe. Clarke wird der neue starke Mann bei Dell, der neben seiner COO-Rolle auch weiterhin die Client Solutions Group, die Infrastructure Solutions Group und die weltweite Supply Chain verantworten wird. Zudem soll er eng mit VMware-CEO Pat Gelsinger zusammenarbeiten, um die Integration im Konzern voranzutreiben und Innovationen zu fördern. (hv)