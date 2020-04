Dieser Artikel ist eine Rarität. Das liegt vor allem daran, dass er inmitten des Corona-Lockdowns erscheint und eine "echte" Veranstaltung als Thema hat, mit allem, was dazugehört: persönlich anwesende Branchenexperten, eineinhalb Stunden angeregte Diskussion, gemeinsames Gruppenbild, anschließender Ausklang mit Networking und Essen. So weit, so normal, zumindest zum Zeitpunkt des Computerwoche-Round-Tables "Smart Workplace". Doch drei Wochen später taugt so ein Gruppenbild plötzlich als psychologisches Experiment, das beim Leser schon allein durch die körperliche Nähe der Teilnehmer Irritationen hervorruft. Es erinnert an eine Zeit, die noch nicht lange her ist und zeigt, wie schnell sich die Dinge ändern können.

Mit Blick auf die Arbeitswelt hat diese Veränderung alle gleichermaßen, aber jeden unterschiedlich erfasst. Will man eine Klassifizierung versuchen, so kämen vielleicht drei Gruppen von Unternehmen heraus: Diejenigen, die den "Lockdown" relativ entspannt hinnehmen konnten und einfach die Mitarbeiter ins Home-Office schickten, weil sie ohnehin seit Jahren über die nötige Infrastruktur verfügen, in der "Arbeit" nichts mehr mit "physischer Anwesenheit" zu tun hat. Dann diejenigen, deren Geschäftsfeld überhaupt keine Heimarbeit zulässt, zum Beispiel das produzierende Gewerbe oder viele Dienstleistungsberufe. Und schließlich die interessanteste Gruppe dazwischen: Unternehmen, die theoretisch die Möglichkeit hätten, tragfähige Remote-Work-Konzepte zu verankern, und das Thema Cloud-Migration seit Jahren auf der Agenda stehen hatten, diesen Schritt aber aus vielen Gründen bisher unterließen.

Markus Michael, Byon

Das Thema Datenschutz war in den vergangenen Jahren sehr präsent. Das ändert sich aber allmählich, weil die große Anzahl an befürchteten Sicherheitsvorfälle oder Cyber-Attacken ausgeblieben ist. Dadurch steigt die Akzeptanz der Cloud, auch im Mittelstand. Wer heute nicht in Cloud-Terminologien denkt, bekommt die Transformation am Ende nicht hin. Christian Malzacher, Bechtle

Für modernes Arbeiten ist das Nutzungsverhalten, das mit Cloud-Technologie einhergeht, ein maßgeblicher Bestandteil. Technologie ist aber nur ein Teil von Modern Work. Entsprechend wichtig ist es, durch ein gutes Transformationsmanagement die Mitarbeiter und insbesondere das Management mit den modernen Technologien sowie dem Umgang damit vertraut zu machen. Das Thema Modern Workplace sollte in der Unternehmensstrategie verankert werden. Klaus Wieland, DXC

In einem global aufgestellten Unternehmen muss mobiles Arbeiten fixer Bestandteil des Alltags sein. Doch die Ausgestaltungen können im Unternehmen weit auseinandergehen: Während ich selbst vor einigen Monaten zuletzt physisch im Büro war, gibt es Kollegen, die man jeden Tag dort antrifft. Necla Haskioglu-Larsch, Genesys

Gerade in Zeiten, in denen Home- Office sehr aktuell ist, erhalten wir viele Anfragen von großen und kleineren Unternehmen. Beratung braucht aber die Intelligenz, um die echten Anforderungen des Kunden „lesen“ zu können. Gemeinsam gilt es dann, ein strategisch konsistentes Ziel zu formulieren und auf die Realisierung hinzuarbeiten. Andreas Henning, Microsoft

Der Arbeitsplatz der Zukunft kann erstens nur zusammen und zweitens nur ganzheitlich erreicht werden. Einerseits muss ich von den Mitarbeitern über das Middle-Management bis hin zur Unternehmensführung alle mitnehmen, andererseits muss ich jeden Aspekt des Arbeitens berücksichtigen: die Technologie, die Kultur, aber auch so etwas wie die Einrichtung der Arbeitsräume. Wir kooperieren aus diesem Grund zum Beispiel mit einem Büromöbelhersteller, um noch mehr Ganzheitlichkeit zu erreichen. Helmut Freytag, Placetel

Für viele Unternehmer bedeutet Cloud allerdings immer noch Kontrollverlust. Aus diesem Grund weckt die „Box“, also der physische Server, beinahe schon romantische Gefühle, wobei die Chancen und positiven Einflüsse der Cloud ausgeblendet werden. Unsere Aufgabe muss es sein, hier die Argumente auch in puncto Sicherheit für sich sprechen zu lassen und diese Bedenken zu mildern.

In dieser Gruppe konnte man vor allem eines beobachten: die Improvisationsfähigkeit von Management, IT, Fachabteilungen und Mitarbeitern, die mit allen denkbaren Tools und Technologien innerhalb kurzer Zeit einen "Smart Workplace" realisierten und seitdem von ihrem Zuhause aus den Betrieb am Laufen halten. Von Cloud-Migrationen in Rekordgeschwindigkeit über das experimentelle Herantasten an die richtige Videokonferenzlösung und die Entdeckung der Office-Kollaboration bis hin zur manchmal aufflackernden Erkenntnis, dass das Kommunikationstool "Telefon" auch seine Existenzberechtigung hat, war diese Zeit der schnellen Umstellung auf Remote Work von Momenten geprägt, über die wir noch lange sprechen werden - und von denen viele Unternehmen langfristig profitieren können, wenn sie die Learnings der Corona-Ära aufnehmen und kanalisieren.

IT als Speerspitze der Entwicklung

Fragt man die Branchenexperten des Computerwoche-Round-Tables, stellt man fest, dass viele Unternehmen - vor allem in weniger IT-affinen Branchen - noch einen langen Weg zu gehen haben, von dem die derzeitige Corona-Lage aber durchaus den ersten Schritt bedeuten kann.

"Wir sind uns bewusst, dass die IT die Speerspitze der Entwicklung bildet und andere Branchen, allen voran der Mittelstand, sich hier naturgemäß schwerer tun. Nichtsdestotrotz sollten wir die Learnings aus Corona nutzen, um die Weichen für tragfähige Workplace-Konzepte zu stellen, von denen die gesamte Wirtschaft langfristig profitiert", bemerkt Helmut Freytag von der Cisco-Tochter Placetel.

Damit auf die Weichenstellung aber eine konkrete Entwicklung folgen kann, ist es wichtig zu erkennen, dass "Smart Workplace" nicht bedeutet, mal schnell ein paar Tools einzuführen. Die eigentliche Transformation muss auf kultureller und personeller Ebene erfolgen und hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, vor allem vonseiten des Vorstandes:

"Ich denke, dass wir vor allem in der D-A-CH-Region mehr Offenheit für neue Workplace-Konzepte brauchen. Wir pflegen leider noch immer eine Kultur, in der die reine Anwesenheit und das ,Einstempeln' mit Leistungsfähigkeit gleichgesetzt werden. Dass darin aber kein Zusammenhang besteht, zeigt der Alltag in unserem Unternehmen: Wir arbeiten zu 100 Prozent remote, und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir von jedem Ort Zugriff auf unsere internen Systeme haben", betont Necla Haskioglu-Larsch vom Customer-Experience-Spezialisten Genesys

Corona schafft neue Argumente

Den Grundkonflikt "Technologie vs. Kultur" scheint auch der Corona-Effekt nicht schlagartig gelöst zu haben. Er hat aber vielerorts Präzedenzfälle geschaffen und die Argumente der Fürsprecher in den Unternehmen gestärkt. Ob das ausreicht, die Kräfteverhältnisse nachhaltig zugunsten von Modern Work zu verändern, wird sich erst langfristig zeigen.

Klaus Wieland von DXC sieht diesen Konflikt und attestiert vielen Firmen in der aktuellen Situation noch ein fehlendes Mindset: "Positive Effekte, die klar dem Thema Modern Workplace zuzuordnen sind, werden von den Unternehmen nicht gesehen und nicht angenommen. Der Wunsch nach Modernisierung kommt dann oft aus den HR- oder Fachabteilungen, während die IT noch im traditionellen Denken verbleibt. Je nachdem, wie dieser Konflikt gelöst wird, verändert sich auch die Organisation."

Eine entscheidende Rolle bei der Moderation dieser Konflikte nimmt die Unternehmensführung ein. Sie muss einerseits das nötige Vertrauen aufbringen, das ein flexibleres und stärker verteiltes Arbeiten erfordert (Stichwort "Stechuhr"), und andererseits die Ängste adressieren, die mit Change-Prozessen einhergehen. Denn gerade auf technischer Seite ist die Migration in die Cloud mit einer doppelten Sorge verbunden: vor dem Kontrollverlust über Daten und Infrastrukturen, aber vor allem vor möglichen Restrukturierungen. Beides kann nur mit einer klaren und grundsätzlichen Strategie adressiert werden, gerade wenn es um das Thema Cloud geht.

"Es ist wichtig, die gesamte Infrastruktur von Grund auf neu zu denken.

Bei aller Transformation sollten die Veränderungsprozesse behutsam durchgeführt werden. Nicht selten gibt es in Unternehmen den Streit zwischen erfahrenen und jungen IT-Leitern, die die Auseinandersetzung der Strategien zwischen On-Premises und Cloud unerbittlich führen. Unser Verständnis von Transformation ist es, Brücken zwischen beiden Ansätzen zu bauen und den Migrationspfad entsprechend zu gestalten", bemerkt Markus Michael vom Cloud-Telefonie-Spezialisten Byon im Rahmen der Diskussion.

Die richtigen Fragen stellen

Sicherlich wird es irgendwann, wenn eine ganze Volkswirtschaft aus dem Home-Office zurückgekehrt ist, erste Studien geben, die ausrechnen, welchen Anteil die Technologie in der Corona-Krise am Erhalt der Wirtschaftsleistung eingenommen hat. Wie viel Schaden eingedämmt werden konnte, weil alle irgendwie trotzdem mit allen vernetzt geblieben sind. Und wie viel stärker vernetzt viele Unternehmen vielleicht noch hätten sein können. All diese Fragen würden zu kurz greifen. Weitaus wichtiger ist es, danach die Frage zu stellen, wie sich die kurzfristigen Learnings in langfristige Strategien überführen lassen, und dauerhaft darüber nachzudenken, welchen Mehrwert Smart-Workplace-Konzepte konkret für das eigene Geschäft bringen.

Für Andreas Hennig von Microsoft steht die Diskussion unabhängig von Corona ohnehin vor einer entscheidenden Wende:

"Unsere Generation wird die letzte sein, die so leidenschaftlich um den Modern Workplace diskutiert. Alle nachfolgenden Generationen werden da einen ganz anderen Blick drauf haben und noch stärker auf den Nutzen schauen als nur auf die Machbarkeit."

