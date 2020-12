In den vergangenen Jahren hat sich herauskristallisiert, dass sich die Rolle des CIO in Richtung eines strategischen Beraters und Business Enablers entwickelt. Er bringt IT- und Geschäftsziele in Einklang und übernimmt zusätzliche Verantwortung, indem er an der Leitung von digitale Initiativen beteiligt ist. Klassische Aufgaben wie Kostenmanagement treten in den Hintergrund, behalten aber ihre Berechtigung.

Wie wirkt sich nun die Covid-19-Pandemie auf diese Entwicklung aus? Intensivieren Unternehmen ihre Pläne für die digitale Transformation? Verschieben sich damit auch die Prioritäten der CIOs und IT-Führungskräfte? Wie geht es 2021 und in näherer Zukunft weiter?

Die US-amerikanische Schwesterpublikation des CIO-Magazin geht diesen Fragen seit nunmehr 20 Jahren nach. Bitte helfen Sie uns und den Kollegen, die sich wandelnde Rolle besser zu verstehen und machen Sie mit bei der diesjährigen Studie "State of the CIO".

Hier geht es zur Umfrage

Natürlich werden Ihre Antworten streng vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden ausschließlich anonymisiert und aggregiert ausgewertet und dargestellt. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Umfrage erhalten Sie Anfang 2021 ein Management Summary mit den wichtigsten Ergebnisse.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie Ihr Fachwissen und Ihre Einblicke mit uns teilen!