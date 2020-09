Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Oliver Kunzmann ist seit Anfang 2004 für den technischen Support & Consulting der Norman Data Defense Systems in Deutschland und Österreich verantwortlich. Seine Karriere in der IT-Branche startete er als IT-Helpdesk Verantwortlicher bei einem großen Industrieunternehmen. In seiner letzten Station vor Norman verantwortete er die vollständige IT bei einem mittelständischen Unternehmen. Zu seinen Aufgaben bei Norman zählt die kontinuierliche Verbesserung der Support-Leistungen für Reseller und Kunden sowie die Leitung von Projekten, vornehmlich auf Vorstands- und Geschäftsführerebene, in der Industrie, in Versicherungen, KMU sowie öffentlichen Einrichtungen.