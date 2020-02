Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien in Deutschland und vertreibt ihre Produkte in über 50 Länder weltweit. Für eine moderne Brauerei wie diese sind hochverfügbare Prozesse unerlässlich, um eine unterbrechungsfreie Getränkeproduktion sicherzustellen. Zur Abbildung seiner Geschäftsprozesse betrieb das Familienunternehmen eine IT-Infrastruktur mit einer mehr als sechs Jahre alten Storage-Lösung, die nicht nur hohe Support-Kosten verursachte, sondern auch in Sachen Performance und Platzbedarf an ihre Grenzen stieß. "Unsere alten Systeme waren noch mit drehenden Spindeln ausgestattet. Diese wollten wir durch neueste All-Flash-Technologie ersetzen, um hier auf dem aktuellen Stand zu sein", erläutert Andre Ifland, Systemadministrator bei Warsteiner.

Hochverfügbare Prozesse trotz beschränkter Kabelkapazität

Die neue Storage-Lösung sollte hochverfügbare Prozesse an zwei Standorten in drei Kilometern Entfernung voneinander sicherstellen. Erschwerend hinzu kam der Umstand, dass beide Standorte bis heute über eine alte Rohrleitung verbunden sind, die Warsteiner weiterhin nutzte und nutzt, um die Rechenzentren der beiden Standorte per Glasfaserkabel zu verbinden.

Die Herausforderung für Andre Ifland bestand daher darin, ein Storage-System zu finden, das mit der eingeschränkten Kapazität dieser Kabellösung zurechtkam: Diese verfügte nämlich nur über eine begrenzte Anzahl von Adern für den Datentransport, die meisten Systeme benötigen hingegen mehr Glasfaseradern. Eine technische Lösung zur Kompensation dieses Engpasses schied aus, da dies nicht nur weitere Kosten, sondern auch mögliche neue Fehlerquellen bedeutet hätte.

Antwortzeiten mehr als halbiert

Eine Marktrecherche machte schnell klar: Einzig die Storage-Lösung von Fujitsu konnte den hohen Anforderungen der Brauerei auch mit der bestehenden Anzahl von Leitungen gerecht werden. Ifland investierte daher in zwei performante, per Fibre Channel verbundene Fujitsu Storage ETERNUS AF250 Systeme, die einen Storage-Cluster über beide Warsteiner-Standorte bilden.

Für ein Maximum an Verfügbarkeit, Stabilität und Ausfallsicherheit setzte Warsteiner auf Fujitsu All-Flash-Speichertechnologie in Verbindung mit PRIMERGY RX Servern der neuesten Generation.

Foto: Fujitsu

Jetzt die Case-Study lesen.

"Mit den ETERNUS AF250 Systemen verfügen wir über einen ausfallsicheren, hochverfügbaren, gespiegelten Storage-Cluster, der als verlässliche und stabile IT-Basis für unsere kritischen Produktionsdaten dient", bestätigt Andre Ifland. Dank All-Flash-Technologie konnte Warsteiner außerdem die Leistungsfähigkeit seines SAP-Systems deutlich steigern: Die durchschnittlichen Antwortzeiten von Abfragen und Transaktionen sind seit der Umstellung von 1.500 auf 700 Millisekunden gesunken.

Um weitere Details zu erfahren, jetzt die Case-Study lesen.