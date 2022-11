Das Interesse an der souveränen Cloud - auf Hersteller- wie auch Kundenseite - ist nicht ganz unbegründet, wie aus dem im Auftrag von VMware von Vanson Bourne erstellten Multi-Cloud Maturity Research Report hervorgeht. In der Studie bekundete die Mehrheit der knapp 6.000 Befragten - CIOs, CISOs und CTOs sowie Cloud-Architekten und DevOps, Anwendungsentwickler und Business-Entscheidungsträger von der Business-Seite -, dass Daten in Zukunft eine signifikante Umsatzquelle für ihr Unternehmen darstellen werden. Gleichzeitig wurde die Datenhoheit als eine der größten Herausforderungen für Unternehmen genannt: 95 Prozent der Befragten gaben zu, dass dies für sie ein Problem darstellt.

Als Lösungsansatz verweist VMware darauf, dass Multi-Cloud-Strategien es Unternehmen ermöglichen, Sovereign-Cloud-Anbieter zu nutzen, um die Privatsphäre ihrer Kunden zu schützen und die Einhaltung von Gesetzen zur Datensouveränität effektiver zu verwalten. "Kunden erkennen, dass sie in einer Multi-Cloud-Umgebung die freie Wahl der Clouds haben - souverän und global - um die richtige Cloud für die richtige Anwendung auszuwählen", erklärte VMware-CEO Raghu Raghuram in seiner Keynote vor rund 10.000 Besuchern.

Spagat zwischen Datenmonetarisierung und -souveränität

Mit einem Cloud-Smart-Ansatz - diesen Begriff hatte VMware bereits Ende August auf der VMware Explore in San Francisco in den Vordergrund gerückt - seien Unternehmen in der Lage, den Spagat zwischen Datenmonetarisierung und Datensouveränität zu meistern, so Raghuram weiter. Auf diese Weise könnten sie wertvolle Daten generieren und daraus Einnahmen erzielen, ohne das Vertrauen ihrer Kunden zu missbrauchen.

Um die Bereitstellung von Cloud-Diensten zu erleichtern und gleichzeitig die Datenhoheit und den Datenschutz zu wahren, hatte VMware im Oktober 2021 die VMware Sovereign Cloud-Initiative gestartet. Wie die Kalifornier auf der Messe bekannt gaben, hat sich die Zahl der weltweiten Partner inzwischen mit 25 Cloud-Anbietern binnen eines Jahres mehr als verdoppelt, außerdem ist die Initiative im regulatorischen Rahmen der Europäischen Union eng mit Gaia-X verknüpft.

Des weiteren kündigte VMware auf der Messe in Barcelona VMware Tanzu in der Sovereign Cloud, das VMware Aria Operations Compliance Pack für Sovereign Clouds sowie neue offene Ökosystemlösungen an. Zusammen sollen diese neuen SaaS-Innovationen den Partnern die Bereitstellung von Diensten ermöglichen, die denen in öffentlichen Clouds gleichwertig sind. Gleichzeitig werde sichergestellt, dass die Daten geschützt sowie rechtlich konform sind und sich innerhalb der nationalen Grenzen bewegen, erklärte VMware.

Zu den Lösungen, die speziell an die Anforderungen der souveränen Cloud angepasst wurden, zählt insbesondere VMware Tanzu on Sovereign Cloud. Die Suite für das Container-Management soll Unternehmen dabei helfen, moderne Anwendungen zu erstellen, auszuführen, zu verwalten und konsistent auf einer souveränen Cloud-Infrastruktur mit integriertem Kubernetes zu sichern. Sovereign-ready Tanzu wird von den Partnern nativ aus ihren Sovereign-Cloud-Rechenzentren bereitgestellt, vollständig getrennt vom Internet und umfasst:

die unternehmenstaugliche Kubernetes-Laufzeitumgebung Tanzu Kubernetes Grid,

die souveräne Tanzu Application Platform für Entwickler-Teams,

Tanzu Mission Control für richtlinienbasierte Cluster-Automatisierung und -Verwaltung im großen Maßstab, sowie

Tanzu Data Solutions (ehemals Tanzu Data Services) für ein konformes Daten-Management.

Außerdem bietet der Hersteller mit VMware Aria Operations für Sovereign Clouds ein Paket an Multi-Cloud-Management-Tools an, das kontinuierliche Compliance-Überwachung, Reporting, Korrektur- und Automatisierungsfunktionen bietet. Diese Eigenschaften sollen Partnern helfen, sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die VMware Sovereign Cloud-Richtlinien einzuhalten. Sovereign-ready Aria Operations bietet laut VMware zudem umfassende Funktionen in den Bereichen:

Verfügbarkeit,

Performance,

Kapazitätsmanagement,

Kostenmanagement und

Compliance für Infrastruktur und Anwendungen.

Die Compliance-Pakete von VMware Aria Operations enthalten dazu sofort einsatzbereite Compliance-Kits, Konfigurationsprüfungen und Berichte, die auf den 20-Punkte-Sovereign-Kontrollen basieren. Dazu gehören Mikrosegmentierung, Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und während des Transports sowie die Einhaltung von ISO 27000. Dank der vollständigen Integration mit VMware Cloud Director und einem einheitlichen Dashboard sei damit laut VMware ein automatisierter und effizienter Nachweis der Compliance über die gesamte Sovereign Cloud-Infrastruktur möglich.

Neue Lösungen von Ökosystem-Partnern

Neu sind weiterhin weitere Open Ecosystem Solutions für Sovereign Clouds. Dabei handelt es sich um Angebote von Drittanbietern wie Cloudian, Veeam und Fortanix für Object Storage, Ransomware-Schutz, Backup/Recovery und Key Management, die VMware in Zusammenarbeit mit seinen Open-Ecosystem-Partnern bereitgestellt hat. Diese Dienste sind eng mit VMware Cloud Director integriert, um eine mandantenfähige Bereitstellung und eine nahtlose Benutzererfahrung zu ermöglichen.

In Barcelona stellte VMware mit Risiko- und Compliance-Management sowie Data Lakehouse als Service neue Partnerservices für das offene Ökosystem vor. So kooperierte VMware mit Caveonix, um eine vollständig integrierte Sicherheits-, Compliance und Verwaltungsplattform innerhalb der Souveränitätsdomäne bereitzustellen. Die nahtlose Integration der MPP-Data-Warehouse-Plattform (Massively Parallel Processing) VMware Tanzu Greenplum in den HyperStore S3-kompatiblen Objektspeicher von Cloudian wiederum ermöglicht es, dieselben Data-Lakehouse-Architekturen, die in öffentlichen Clouds verfügbar sind, auch für Sovereign Clouds bereitzustellen.

"Es gibt keine Datensouveränität ohne Cloud-Souveränität. Und Souveränität muss nicht auf Kosten von Cloud-Innovationen gehen", erklärten die VMware-Verantwortlichen. "Mit unseren Neuheiten im Bereich Sovereign-Cloud können VMware Sovereign Cloud-Anbieter ihre Kunden bei der Innovation und der digitalen Transformation unterstützen und gleichzeitig das Risiko reduzieren, welches mit der Datenerschließung einhergeht."