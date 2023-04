Auf einen Blick

Pro Phänomenale Audioqualität

Großartige Geräuschunterdrückung

Ernstzunehmende Intelligenz Kontra Nicht mehr faltbar

Teuer

Fazit Der WH-1000XM5 ist ein weiteres Paar fantastischer Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Sony. Das Unternehmen hat bei seinem neuesten Flaggschiffmodell die Klangqualität, die ANC-Leistungen und das Design optimiert und verfeinert, und das alles zum Besseren. Allerdings werden einige Nutzer eine Funktion gegenüber dem Vorgängermodell vermissen: Die Kopfhörer lassen sich nicht zusammenklappen, damit sie in eine Tasche passen.

Der WH-1000XM5 ist die fünfte Generation der Over-Ear-Kopfhörer von Sony mit Geräuschunterdrückung. Trotz der starken Konkurrenz von anderen Herstellern wie Bose hat sich Sony Jahr für Jahr mit den besten ANC-Kopfhörer auf dem Markt etabliert. Und auch beim neuesten Modell gibt keine Anzeichen dafür, dass sich das ändert.

Zugegebenermaßen hat sich im Vergleich zu dem exzellenten Vorgänger XM4 aus dem letzten Jahr nicht viel geändert. Sony beschränkt sich darauf, das Design zu verfeinern, anstatt es neu zu erfinden. Der Schwerpunkt liegt auf Designverbesserungen, einer völlig neuen Tragetasche und Verbesserungen bei der Audio-, ANC- und Anrufqualität.

All das hat auch eine Preiserhöhung mit sich gebracht. Ja, aber die XM5s sind den Aufpreis immer noch wert und frühere Generationen wurden nach der Markteinführung großzügig im Preis gesenkt, so dass wir auch hier dasselbe erwarten.

Design & Verarbeitung

Stromlinienförmiges Design

Lässt sich nicht mehr zusammenklappen, um in die Tasche zu passen

Einfache Steuerung

Auf den ersten Blick sehen die XM5-Kopfhörer den XM4-Kopfhörern aus dem letzten Jahr sehr ähnlich. Wenn Sie allerdings genauer hinsehen, entdecken Sie eine Fülle von Designverbesserungen.

Auch bei der 5. Generation haben Sie die Wahl zwischen den Farben Schwarz und Platinsilber, wobei letztere - wie auf dem Bild zu sehen - in unseren Augen eher wie eine helle Creme aussieht. Andere Farben könnten in der Zukunft hinzukommen. Ganz ehrlich: Als wird den XM5s zum ersten Mal auspackten, waren wir ein wenig enttäuscht vom Aussehen und der Haptik.

Nach ein paar Wochen mit den Kopfhörern ist mir das aber kein Kritikpunkt mehr. Denn der Wechsel zu recycelten Materialien wie bei den LinkBuds und LinkBuds S scheint ein guter Weg zu sein.

Die breite Form ist im Wesentlichen die gleiche, obwohl das Design vereinfacht und gestrafft wurde. Die abgeschrägte Kante jeder Ohrmuschel hat einen etwas schärferen Winkel, wodurch der äußere berührungsempfindliche Bereich kleiner ist.

Der Kopfbügel hat ein größeres Redesign erfahren. Er ist kleiner und schlanker, aber immer noch bequem gepolstert. Dank der stufenlosen Verstellbarkeit lässt sich die Passform besser anpassen und ermöglicht ein filigraneres Design, obwohl die Kopfhörer insgesamt etwa gleich viel wiegen (250 g).

Insgesamt sind diese Kopfhörer sehr bequem. Sie sind leicht, anpassbar und die Ohrmuscheln aus weichem (Kunst-)Leder sind bequem und geschmeidig - auch wenn man bei großer Hitze unter ihnen schwitzt.

Ein Nachteil des Designs ist, dass sich die XM5-Kopfhörer im Gegensatz zu ihren Vorgängern nicht zusammenklappen lassen. Das bedeutet, dass es schwierig ist, sie in eine Tasche zu stecken.

Daher ist auch die neue Tragetasche (im Lieferumfang des Kopfhörers enthalten) ziemlich groß und nimmt den größten Teil eines Rucksacks ein. Da sie aber auch dünner ist, passt die neue Form vielleicht besser zu einigen schlanken Taschen.

Sony beschreibt die Tasche selbst als zusammenklappbar, wenn die Kopfhörer nicht darin sind. In der Praxis können wie sie allerdings nur ein wenig zusammendrücken, um ein paar Millimeter mehr Platz zu gewinnen.

Die Bedienelemente am Kopfhörer sind spärlich. Es gibt nur zwei Tasten, beide an der linken Ohrmuschel: eine Einschalttaste, die auch zum Aktivieren der Bluetooth-Kopplung verwendet wird, und eine Umschalttaste für die Geräuschunterdrückung und den Umgebungsmodus. Die Touch-Bedienung ist auf die rechte Hörmuschel beschränkt und dient zum Abspielen, Anhalten, Überspringen von Titeln und Anpassen der Lautstärke.

Sound-Qualität

Neue, überarbeitete 30-mm-Treiber

Klare Gesprächsqualität

LDAC für Hi-Res-Audio

Nachdem Sony zwei Generationen lang die gleichen Audio-Innenleben verwendet hat, gibt es bei der XM5-Serie eine Änderung. Entgegen der üblichen Bauart, hat Sony sogar kleinere Lautsprechertreiber verwendet - 30 mm statt 40 mm. Das könnte technisch bedingt zu einer Verschlechterung der Leistung führen, insbesondere im unteren Bereich.

Was wir sagen können: Der Klang ist hervorragend und wir können uns nicht erinnern, dass frühere Versionen der Sony-Over-Ears etwas Besseres geliefert hätten. Die Klarheit und Offenheit der Klangbühne ist nahezu unübertroffen, mit einem weitläufigen, präzisen Klangbild.

Das obere Ende des Spektrums ist reichhaltig, detailliert und lebendig und eignet sich daher perfekt für poppigen Gesang und gitarrenlastigen Indie.

Die Bässe sind ebenso klar, ohne die schlammige Unschärfe, die man oft am unteren Ende findet. Das bedeutet aber nicht, dass es an Kraft mangelt. Es gibt genügend Schwung, um den treibenden Beat von Titeln wie "Run the Jewels" und "Out of Sight" oder Blue Hawaiis tranceartigem "Where Is the Sun" anzutreiben.

Wenn Sie einen absolut ohrenbetäubenden Bass wünschen, sind diese Kopfhörer wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Drehen Sie aber den Bass mit dem einstellbaren EQ in der offiziellen App von Sony auf, wird dies etwas kompensiert.

Das ist jedoch nur bei extremer elektronischer Musik und Hip-Hop ein Problem. Tatsächlich ist es schwer vorstellbar, dass ein Kopfhörer, der den XM5 in Sachen Bass übertrifft, ihm auch in Sachen Klarheit das Wasser reichen kann.

Die Soundqualität bei Anrufen ist ebenfalls ausgezeichnet. Eine Vielzahl von Mikrofonen sowie Sprachisolierung und Windgeräuschunterdrückung sorgen dafür, dass sich die Stimme gut von dem Lärm um Einen herum abhebt.

Wie Sie es von einem Flaggschiff-Kopfhörer von Sony erwarten können, bietet der WH-1000XM5 Hi-Res-Audio über den Sony-eigenen LDAC-Codec (hier gibt es kein aptX). So erhalten Sie bis zu 24bit/96kHz Audio ohne Kabel, wenn Sie ein kompatibles Gerät wie das Sony Xperia 1 III besitzen. Andernfalls wird auf den einfacheren SBC und für iPhone-Nutzer auf AAC zurückgegriffen.

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

Einstellbares ANC

Dedizierter Umschalter für den Umgebungsmodus

Adaptives ANC muss noch verbessert werden

Die XM-Serie von Sony hat sich schon immer durch ihre aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ausgezeichnet. Auch die 5. Generation macht einen weiteren - wenn auch kleinen - Schritt nach vorne.

Die wichtigste Neuerung ist der integrierte V1-Prozessor V1, der die Gesamtleistung zusammen mit dem vorhandenen QN1-Prozessor zur Geräuschunterdrückung verbessert. Diese beiden Prozessoren leisten zusammen mit nicht weniger als acht Mikrofonen hervorragende Arbeit bei der Geräuschunterdrückung. Die XM5 blenden alles aus, vom Verkehrslärm bis zu Zügen. Es gibt im Grunde nichts Besseres.

Neben ANC gibt es auch einen Umgebungsmodus, der die Außengeräusche verstärkt. So können Sie mit den Kopfhörern Gespräche führen oder Ihre Umgebung hören, wenn Sie die Straße überqueren möchten.

Hierfür gibt es eine spezielle Taste am Kopfhörer, aber auch den optionalen Modus "Adaptive Soundkontrolle". Dieser versucht zu lernen, je nachdem, wo Sie sich befinden und was Sie gerade tun. Damit will er die ANC-Leistung erhöhen oder zu verringern oder auf Umgebungsgeräusche umzuschalten. So sollen also Außengeräusche verstärkt werden, wenn Sie sich an einer Straße befinden, und verringert, wenn Sie still sitzen.

Als wird dies das letzte Mal mit einem Paar Sony-Kopfhörern ausprobiert haben, war die Technik noch nicht sehr ausgereift. Und noch immer arbeitete die Funktion nicht zuverlässig: Oft wird das Sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Gehen an einer Straße verwechselt.

Und um ehrlich zu sein, wenn Sie in einer Stadt viel zu Fuß unterwegs sind, möchten Sie vielleicht nicht, dass die Umgebungsgeräusche jedes Mal verstärkt werden, wenn Sie sich in der Nähe des Verkehrs befinden, und das kann durchaus die ganze Zeit sein.

Smarte Funktionen

Integrierter Google Assistant & Alexa

Musik wird angehalten, wenn Sie die Kopfhörer abnehmen

Speak-to-Chat-Modus

Viele der intelligenten Funktionen des XM5 stammen vom direkten Vorgänger XM4 und sind ausgereift und bewährt. Kein Wunder, dass einige Funktionen im Premiumsegment des Kopfhörermarktes schnell zum Standard wurden beziehungsweise werden.

Sowohl Google Assistant als auch Amazons Alexa sind integriert und können per Sprachsteuerung aktiviert werden.

Außerdem wird die Fast-Pair-Technologie von Android vollständig unterstützt, so dass das Einrichten der Kopfhörer auf einem Android-Smartphone beziehungsweise -Tablet im Grunde nur eine Sache eines einzigen Fingertipps ist. Außerdem wird der Ortungsdienst von Google unterstützt, so dass Sie die Kopfhörer leichter wiederfinden können, wenn Sie sie nicht auffindbar sind. Außerdem gibt es Swift Pair für Windows-Geräte.

Dank der Multipoint-Verbindung können Sie die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln. So können Sie ein Video auf Ihrem Laptop ansehen und dann nahtlos zu Ihrem Telefon wechseln, wenn ein Anruf eingeht.

Die "Spotify Tap"-Unterstützung bedeutet, dass Sie mit einem kurzen Doppeltippen auf die ANC-Taste sofort Musik hören können. Gleichzeitig wird die Unterstützung für Dolby Atmos und 360 Reality Audio für kompatible Inhalte aktiviert.

Der Kopfhörer pausiert die Musikwiedergabe, sobald Sie ihn abnehmen, und setzt sie fort, sobald Sie ihn wieder aufsetzen. Das hat im Test zuverlässig funktioniert.

Halten Sie Ihre Hand über die rechte Ohrmuschel, schaltet sich der Ambient-Modus sofort ein, wenn Sie schnell Ihre Umgebung hören möchten. Wir sind auch Fans des Speak-to-Chat-Modus. Der Name mag komisch klingen, die Technologie ist aber praktisch. Die Musik wird pausiert und der Ambient-Modus aktiviert, wenn Ihre eigene Stimme erkennt wird. Kurz nachdem Sie aufgehört haben zu sprechen, startet die Musikwiedergabe. Das ist ideal für kurze Gespräche mit Ladenpersonal und Baristas.

Akkulaufzeit & Aufladen

Typische Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden

Schnelles Aufladen am USB-C-Anschluss

Eine Sache, die Sony nicht verändert hat, ist die Akkulaufzeit. Das Unternehmen versichert, dass der XM5s mit eingeschaltetem ANC dieselbe Laufzeit wie das XM4-Modell hat, nämlich 30 Stunden. Wenn Sie die Geräuschunterdrückung ausschalten, hält der Akku bis zu 10 Stunden zusätzlich durch.

Es ist schwierig, die Akkulaufzeit von Kopfhörern genau zu messen. Wir können allerdings sagen, dass wir die XM5s innerhalb von zwei Wochen nur einmal aufladen mussten. Und das bei ziemlich regelmäßiger Benutzung.

Auch das Aufladen geht flott von der Hand. Die Kopfhörer verfügen über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Sollten Sie ein USB-C-PD-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, können Sie den Akku in wenigen Minuten für eine Laufzeit von bis zu drei Stunden aufladen. Eine vollständige Aufladung dauert nur ein paar Stunden.

Preise & Verfügbarkeit

Die WH-1000XM5 Kopfhörer sind weltweit erhältlich. Sie können sie direkt bei Sony oder bei Amazon und anderen Händlern kaufen.

Mit einem Listenpreis von 419 Euro sind sie ein wenig teurer als die letzte Generation. Sie liegen preislich in der Nähe des nächsten Konkurrenten, den 399 Eure teuren Bose Noise Cancelling Headphones 700. Der Preisunterschied zu den Apple AirPods Max (649 Euro) ist jedoch immer noch enorm.

Der wohl größte Konkurrent für die XM5s sind jedoch die XM4s. Das letztjährige Modell ist nach wie vor ausgezeichnet. Sie sind inzwischen für weit unter 300 Euro zu haben. Die meisten Käufer erhalten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn sie eine ältere Generation kaufen.

Fazit

Der WH-1000XM5 ist nur ein kleiner Schritt nach vorne, aber eine Ansage, dass Sony bei High-End-Kopfhörern für Privatkunden nahezu konkurrenzlos ist. Das hochwertige Design profitiert von einem stromlinienförmigen Kopfbügel und einer verbesserten Anpassung.

Die neuen 30-mm-Treiber liefern immer noch jede Menge Bass, aber in einem ausgewogenen Verhältnis zu phänomenalen Klarheit und Offenheit, während Sonys ANC nach wie vor die absolute Spitze ist.

Hinzu kommen eine beeindruckende Akkulaufzeit und eine Reihe hilfreicher intelligenter Funktionen. Wir sehen kaum Raum für Verbesserungen. Allerdings war auch das auch beim Test vom WH-1000XM4.

Die Sony-Kopfhörer sind sicherlich nicht günstig. Wenn Sie sich den kauf leisten können und wollen, dann können Sie im Moment nichts Besseres finden. Und wenn es Ihr Budget sprengt, dann können Sie immer noch das Vorjahresmodell günstig erwerben.

m zu sehen, wie der WH-1000XM5 im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf den Artikel "Die besten In- und Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung im Test".

Spezifikationen

Design: Over-Ear geschlossen

Treiber: 30 mm

Frequenzgang: 4 bis 40.000 Hz

Konnektivität: Bluetooth 5.2, NFC, abnehmbares Kabel, USB-C

Kabellose Reichweite: 10 Meter

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC): Ja

Akkulaufzeit: 40 Stunden (ohne ANC), 30 Stunden (ANC eingeschaltet)

Audio-Codecs: SBC, AAC, LDAC

Unterstützung für Sprachsteuerung: Ja

Touch-Steuerung: Ja

Gewicht: 250 Gramm

Farben: Schwarz, Platin-Silber

(PC-Welt)