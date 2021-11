Die Software AG lotet strategische Optionen für ihre Zukunft aus. Laut einem "Bloomberg"-Bericht steht dabei auch der Verkauf des zweitgrößten deutschen Softwareanbieters zur Diskussion. Der Wirtschaftsnachrichtendienst beruft sich auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Angeblich sondiert man das mögliche Interesse potenzieller Käufer, darunter auch Private-Equity-Unternehmen.

Die Überlegungen, wie es mit der Software AG weitergehen soll, befänden sich noch in einem sehr frühen Stadium, heißt es in dem Beitrag. Es sei nicht sicher, ob sich die Verantwortlichen zu einem Verkauf durchringen würden. Ein gewichtiges Wörtchen dürfte dabei auch die Software AG Stiftung mitreden, der mehr als 30 Prozent des Softwareherstellers gehören. Gründer Peter Schnell hatte die Stiftung in 1990er Jahren ins Leben gerufen. Offiziell will man bei der Software AG zu den Gerüchten nicht Stellung beziehen.

Die Software AG wurde 1969 gegründet und hat ihren Stammsitz in Darmstadt. Sie bedient eignen Angeben zufolge rund 10.000 Firmenkunden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Infrastruktursoftware an. Das reicht von der Adabas-Datenbank und der Entwicklungsumgebung Natural über Integrationswerkzeuge und API-Management, IoT- und Analytics-Lösungen bis hin zu Tools für das Business Process Management, die vor allem auf den zugekauften Produkten von WebMethods und IDS Scheer basieren.

Wirtschaftlich tut sich das Management rund um den seit 2018 agierenden CEO Sanjay Brahmawar schwer, eine Wachstumsstory zu entwickeln. 2020 standen Einnahmen von knapp 835 Millionen Euro zu Buche, sechs Prozent weniger als im Jahr zuvor (891 Millionen Euro). Das Nettoergebnis schmolz von 188 auf 125 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter reduzierte sich von fast 5000 auf 4700.

Das Eine-Milliarde-Euro-Umsatzziel bleibt unerreicht

Die Software AG kämpft damit, ihr Geschäft vom klassischen Lizenz-Wartungs- auf ein Subscription-Modell umzustellen. Im vergangenen Geschäftsjahr machte die Wartung mit 423 Millionen Euro mehr als die Hälfte der Einnahmen aus. Der Posten Software as a Service kam mit 31 Millionen Euro nur auf einen Umsatzanteil von 3,7 Prozent. Seit Jahren spricht das Management der Software AG davon, endlich die magische Hürde von einer Milliarde Euro Jahresumsatz zu nehmen. Gelungen ist das bis heute nicht.

Für Investoren könnte die Software AG dennoch ein reizvolles Ziel sein. Softwareanbieter und IT-Dienstleister sind derzeit gefragt. Zudem ist gerade genug Geld im Markt vorhanden. Dazu kommt, dass die Software AG zumindest mit einem vergleichsweise stabilen Umsatzstrom aufwarten kann, was Private-Equity-Firmen schätzen, bevor sie sich an die Restrukturierung eines Geschäfts machen.