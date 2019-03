Künstliche Intelligenz (KI) und Data Science sind mehr als Buzzwords - wenn der IT-Chef die richtige Strategie dafür hat. Wie diese aussieht, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 26. März um 11 Uhr.

Stephan Reimann, Senior IT Specialist Big Data & Analytics bei IBM Deutschland, skizziert, wie ein optimales Daten-Management auch in hybriden Cloud-Umgebungen funktioniert. Er zeigt Wege auf, KI in sämtliche Geschäftsprozesse einzufügen und in den IT-Betrieb zu integrieren. Ziel ist, das volle Potenzial von Big Data und Data Science zu nutzen.

Reimann spricht darüber mit Axel Oppermann, Analyst bei Avispador. Fachjournalist Sven Hansel moderiert den Webcast.

