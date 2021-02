"Nahezu jedes befragte Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat eine Cloud-Strategie entwickelt. 71 Prozent nutzen derzeit Cloud-Lösungen umfassend oder teilweise für produktive Umgebungen. In Österreich liegt der Anteil mit 76 Prozent am höchsten, gefolgt von Deutschland (70 Prozent) und der Schweiz mit 66 Prozent. Im Jahr 2021 wird sich der Anteil in den deutschsprachigen Ländern auf 86 Prozent erhöhen." Dieses Fazit einer IDC-Untersuchung fällt eindeutig aus. Auch der Bitkom kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Demnach wollen nur noch sechs Prozent auch künftig auf die Cloud verzichten.

Investitions- und Betriebskostenkosten einfacher kalkulieren

Ganz klar: Cloud-Technologie ist für Unternehmen unverzichtbar geworden. Auf diesem Wege können sie Lastspitzen auffangen, IT-Investitionskosten besser kalkulieren und agil auf Markttrends und Innovationen reagieren. Dabei haben speziell hybride Cloud-Infrastrukturen Hochkonjunktur, bringen sie doch herkömmliche und neue Rechenzentrums-Welten optimal zusammen.

Allerdings haben sich die Data Center aufgrund dieser hybriden Ansätze aus technologischer Sicht massiv verändert und Unternehmen stehen damit vor neuen Herausforderungen. Hier gilt es für sie, neue technische Prioritäten zu setzen, um mögliche Schwachstellen zu erkennen. Es drohen hohe Managementaufwände, Kompatibilitätsverluste und sogar Sicherheitslücken, die zu Ausfällen der kompletten Infrastruktur führen können.

Die Crux dabei: Die Ansprüche an IT-Infrastrukturen steigen stetig an. Sie sollen die Optimierung aller Anwendungen und Services im Unternehmen vorantreiben. Darüber hinaus sollen sie diese Anwendungen und Services schneller bereitstellen, für Kosteneffizienz und einen geringeren Arbeitsaufwand sorgen und mehr Produktivität und Kontrolle in allen Prozessen ermöglichen. Und das ohne Performance-Kompromisse.

HCI macht vieles einfacher

Damit diese Herausforderungen nicht zur Sisyphos-Arbeit werden, setzen immer mehr Unternehmen auf die sogenannte Hyperconverged Infrastructure (HCI). Denn mit konvergenten Infrastrukturen ist gegenüber traditionell aufgebauten Rechenzentren eine deutliche Vereinfachung möglich. Geringere Komplexität in der Handhabung entsteht, mehr Produktivität ist möglich. Das Vorgehen dabei: HCI verbindet Server, Speicher, Netzwerk und angeschlossene Cloud-Services zu einer homogenen Einheit.

Ein Beispiel für eine moderne HCI-Infrastruktur zeigt der Hersteller Dell Technologies mit VxRail. Auf dessen Basis gelangen Unternehmen schnell zum erfolgreichen Einsatz von Hybrid-Cloud-Modellen. Wie attraktiv eine solche HCI-Infrastruktur für Unternehmen aller Größen ist, stellen im Podcast der Hersteller Dell Technologies und Systemintegrator SVA vor.

Die Analysten von MarketsandMarkets schätzten das Marktvolumen von HCI-Lösungen im vergangenen Jahr auf 7,8 Milliarden US-Dollar, bis 2025 soll dieser Wert auf 27,1 Milliarden US-Dollar steigen. Die jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) soll laut den Analysten zwischen 2020 und 2025 bei 28,1 Prozent liegen.

Alles aus einer Hand

Dieser Boom ist wohl begründet. Denn mit hyperkonvergenten Infrastrukturen schaffen sich Unternehmen grundsätzlich eine hochskalierbare und effiziente IT-Umgebung, die deutlich einfacher zu administrieren ist. HCI integriert Rechenleistung, Speicher und Netzwerk-Konnektivität eben in einer Appliance und steigert so die Effizienz im Rechenzentrum. Derlei Systeme lassen sich zudem mühelos skalieren.

Folgendes Video zeigt in 4 Minuten, wie VxRail Unternehmen unterstützt, eine hybride Cloud-Umgebung aufzubauen.

Der besondere Clou ist, dass sich die neusten HCI-Lösungen auch perfekt für den Einsatz in hybriden Cloud-Umgebungen nutzen lassen. Durch eine vereinheitlichte Managementoberfläche sowie der hohen Automatisierung, die einhergeht, lassen sich damit administrative Tätigkeiten reduzieren. Die Betriebskosten sinken in einem hohen Maß, ebenso die Komplexität im Rechenzentrum.

Im Detail geschieht dadurch folgendes: manuelle Prozesse werden durch den hohen Grad der Automatisierung dezimiert, da sich IT -Verantwortliche deutlich seltener mit isolierten Betriebsabläufen beschäftigen müssen. Dafür sorgt beispielsweise ein ausgeklügeltes Life-Cycle-Management, das alle Komponenten aus Hard- und Software aufeinander abgestimmt betrachtet.

Flexible und schnelle Bereitstellung

Anwenderunternehmen machen ihre Investitionskosten durch die skalierbare Architektur planbarer, da Hardware-Ressourcen wie zum Beispiel weitere Compute-Knoten bei Bedarf aufgerüstet werden können. Cloud-Services lassen sich in wenigen Schritten bereitstellen und befähigen IT-Abteilungen, flexibel und schnell auf die Anforderungen zu reagieren.

Unter dem Strich bedeutet das: Mit der grundlegenden HCI-Architektur sowie den deutlich einfacheren Administrations- und Management-Tools kann die IT ihren internen Kunden neue Umgebungen innerhalb sehr kurzer Fristen bereitstellen. IT-Strategien werden dadurch wesentlich flexibler und lassen sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Darüber hinaus senken Unternehmen damit sowohl Investitions- als auch Betriebskosten. Und nicht nur für Standardanwendungen im Rechenzentrum sondern auch für businesskritische Umgebungen wie SAP-Workloads gilt: Hybrid-Cloud-Modelle, die auf Hyperconverged Infrastructure basieren, sind eine zukunftssichere Investition.