Das Versprechen von der Datennutzung in Echtzeit braucht die richtige Technologie. Was SAP HANA, SAS Viya und KI auf IBM POWER hierbei leisten, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 20. Mai um 11 Uhr. Scale up or scale out - beides ist möglich.

Darüber spricht Dilek Sezgün, AI, Big Data and Open Source Ecosystem and Infrastructure Leader bei IBM, mit Dennis Eichkorn, Head of Alliances & Channels DACH beim SAS Institute AG, und Ulrich Oymann, Business Development Manager, SAS on Power Systems IBM sowie Andreas Span Director & Business Unit Executive, SAP HANA on Power & Cognitive Sales bei IBM.

Die Experten zeigen, welche Auswirkung die Plattform auf verschiedene Business Use Cases hat und warum SAS Viya auf POWER die beste Performance liefert. Außerdem skizzieren die Experten, wie POWER die Systeme Künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigt und wie IT-Chefs bei HANA mit Power Business Insights in Echtzeit bekommen.

Fachjournalist Oliver Janzen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden