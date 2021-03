Obwohl sehr kosten- und pflegeintensiv, gleicht die IT-Landschaft in vielen kleinen und mittleren Unternehmen einem Flickenteppich. Dies verursacht nicht nur hohe Lizenz- und Update-Kosten für die eingesetzten Software-Lösungen. Auch die technische Infrastruktur aus Servern, Storage und Netzwerkzubehör ist anspruchsvoll und muss fortlaufend an die sich ändernde IT-Nutzung angepasst werden.

Zudem führt die verteilte Datenhaltung zu Datensilos, die eine produktive Zusammenarbeit der Fachanwender behindern und potenzielle Fehlerquellen darstellen. Dabei sind die Unternehmen heute mehr denn je auf effiziente Kollaborations- und Kommunikationssysteme angewiesen. Denn viele Betriebe wurden durch die Corona-Beschränkungen quasi über Nacht gezwungen, von Büro- auf Fernarbeit umzustellen.

Weg mit dem IT-Flickenteppich!

Mit Synology NAS (Network Attached Storage) können KMUs den vorhandenen Flickenteppich beseitigen und damit ihre IT-Infrastruktur und die IT-Ausgaben optimieren. NAS-Systeme bieten den Unternehmen ein Gesamtpaket aus leistungsstarker Hard- und Software, um ihre eigene Business Cloud zu erstellen - ohne dass dazu Expertenwissen erforderlich ist.

Als zentraler Netzwerkspeicher dient die Synology DiskStation, die in wenigen Schritten eingerichtet und problemlos in die bestehende IT-Landschaft integriert werden kann. Ebenso unkompliziert möglich ist die Migration vorhandener Dateien und Ordner mit ihren ACL-Berechtigungseinstellungen von einem Windows-Server auf Synology NAS. Auch können die NAS-Systeme in einen Active Directory Domain Controller eingebunden und die entsprechenden Zugriffsrechte eingerichtet werden.

Kostenlose Office- und Backup-Tools

Zusätzlich stellt die All-in-One-Lösung von Synology eine große Auswahl kostenloser Office- und Backup-Tools zur Verfügung, auf die von jedem Standort aus zugegriffen werden kann - ob im Büro, Homeoffice oder von unterwegs. Dazu wird lediglich ein Webbrowser oder eine Handy-App benötigt. Mit dem Office-Paket von Synology erhalten Nutzer zahlreiche intuitive Anwendungen, um ihre Texte und Daten zu verarbeiten und gemeinsam an Dokumenten, Präsentationen und Tabellen zu arbeiten. Da die Synchronisation in Echtzeit erfolgt, geht in der Teamarbeit zwischen mehreren Standorten keine wertvolle Zeit verloren. Dabei sind sämtliche Synology Office-Anwendungen mit MS Office-Produkten kompatibel.

Sicher und Compliance-konform

Synology NAS ermöglichen ein hohes IT-Sicherheitsniveau und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der DSGVO. Da die Datenspeicherung im Gegensatz zu Public Clouds ausschließlich lokal erfolgt, sind die Geschäftsdaten wirksam vor Cyber- und Compliance-Risiken geschützt. Bei Bedarf können einzelne Ordner oder Backups auch nach gängigen Militärstandards verschlüsselt werden.

Zusätzlich bieten Synology NAS-Systeme einen eigenen Mailserver: Statt auf den Rechnern externer Anbieter liegen die Mails auf der unternehmenseigenen DiskStation. Zuverlässig vor Datenverlust sind die Unternehmen auch dann geschützt, wenn es zu einzelnen Festplattenausfällen kommt. Denn diese werden automatisch abgefangen.

Top Leistung, kleiner Preis

Nach einer aktuellen IT-Trend-Studie nehmen 87 Prozent der Unternehmen und Behörden in der DACH-Region die Corona-Pandemie zum Anlass, die Digitalisierung voranzutreiben. Um den Betrieb trotz Lockdown aufrechterhalten zu können, investieren viele Betriebe in den Ausbau von Homeoffice und Remote Work. Auch der Mittelstand steht derzeit vor dieser Aufgabe - kann aber, so ein weiteres Studienergebnis, prozentual weniger Geld in die Digitalisierung stecken als die Konzerne.

Mit Synology NAS ist es auch kleineren und mittleren Unternehmen möglich, die digitale Herausforderung anzunehmen. Bereits ab 500 Euro sind leistungsstarke DiskStations erhältlich. Ist diese Investition einmal getätigt, kommen keine laufenden Kosten mehr auf einen Kunden zu.

Rack-Server flexibel erweiterbar

So sind im Kaufpreis fünf Jahre Garantie und Updates sowie die Office- und Backup-Tools ohne monatliche Lizenzgebühren integriert. Lediglich die Verwendung des Synology Mailservers und der Anwendung MailPlus kostet einmalig extra. Auch für den Support fallen keine Gebühren an. So steht für Fragen und Notfälle ein kostenloser Helpdesk zur Verfügung. Zudem haben Kunden die Option, Onsite-Services mit SLAs hinzuzubuchen, die einen Next Business Day-Serveraustausch umfassen.

Synology NAS-Systeme wachsen mit den Anforderungen eines Unternehmens. Sei es, dass der Datenbestand steigt oder ein Kunde durch doppelte Auslegung Hochverfügbarkeit herstellen will: Jederzeit können die Rack-Server flexibel erweitert oder auf größere Modelle umgerüstet werden. Für besonders hohe Ansprüche bieten sie bis zu 1,5PB Speicherplatz und 195.000 Random Write IOPS.

Mehr über die All-in-One-Lösung von Synology und wie Sie diese am besten zum Vorteil Ihrer IT-Infrastruktur einsetzen können, erfahren Sie im Webinar am 27. April:

Hier für das Webinar am 27. April anmelden!