Viele Bildschirm-Arbeitsplätze scheinen über die Jahre zu schrumpfen, trotz TFT-Monitor. Nicht zuletzt, weil es mit Mobile Devices, Ladegeräten, Dockingstations und Co. auf dem Schreibtisch immer enger wird. Ein Clean Desk ist kaum noch möglich. Und auch in puncto Ergonomie müssen Büroarbeiter oft Abstriche machen. Zum Beispiel beim Desk-Sharing, wo Monitorabstand, -höhe und -neigung eigentlich nie perfekt für den jeweiligen Nutzer passen. All das kann die Produktivität empfindlich stören.

Intelligenter Schwenkarm schafft neue Freiräume

Ein Monitor auf dem Schreibtisch kostet wertvollen Platz, der jetzt mit Mehrwert zurückerobert werden kann: dank des intelligenten neuen Monitor-Schwenkarms M2.1 von Humanscale. Dieser wird raumsparend an der Tischkante befestigt und ermöglicht es nicht nur, Bildschirme flexibel über dem Schreibtisch zu positionieren oder beiseite zu schwenken. Er nimmt auch lästige Kabel auf und bietet alle nötigen Anschlüsse für lokale PCs sowie Mobilgeräte - über die optional integrierbare Dockingstation M2/Connect.

Hinzu kommt das modern-elegante Design, das jeden Büroarbeitsplatz optisch aufpeppt. So sorgt der M2.1 für ein gefälliges, großzügigeres Ambiente, das produktives Arbeiten fördert und bei Kunden wie Kollegen Eindruck macht.

Ergonomie für jeden - in Nullkommanix

TFT-Monitore sind in Höhe und Neigung oft nicht verstellbar oder nur mit immensem Kraftaufwand. Und auch der Arbeitsabstand ist bedingt variabel, je nach Schreibtischgröße. So lassen sich Bildschirme vielfach nicht ergonomisch auf den Nutzer ausrichten, was sehr schnell Augen-, Kopf- oder Nackenschmerzen verursacht - ein großes Problem beim Desk-Sharing.

Humanscale-Schwenkarme wie der M2.1 oder M8.1 sind in Sekunden individuell justiert: Die gewichtsausgleichende Federmechanik erlaubt ein schnelles, exaktes Anpassen von Höhe, Neigung sowie Entfernung. Schon der M2.1, das kleinste Modell, bietet eine Höhenverstellbarkeit von 30 cm und eine Reichweite von 51 cm. Zudem ist er mit fast allen Standard-Monitoren (VESA) kompatibel. Der kraftvollere M8.1 trägt bis zu 18 kg, was für zwei Monitore bzw. einen iMac reicht. Und für noch schwerere Bildschirme oder Fernseher hat Humanscale das Modell M10 im Programm.

Bequeme Konnektivität ohne Kabelsalat

Mit den Schwenkarmen integrierbar ist die neue Dockingstation M/Connect 2, die lose Dockingstations und Netzteile überflüssig macht. Er ist als dezentes Split-Dock konzipiert: mit einem Auftisch- und einem Untertischmodul. Das eine tritt an die Stelle des sonst üblichen Standfußes, trägt den Monitorarm und bietet Daten-, Lade- wie Audio-Anschlüsse. Das andere stellt Zusatzschnittstellen bereit und lässt die Kabel für Netzwerk, Monitor, Maus und Tastatur geordnet unterm Tisch verschwinden.

Die Dockingstation-Version M/Connect 2 unterstützt erstmals USB-C - für das bequeme Aufladen von USB-C- und Thunderbolt-Notebooks. Als zusätzliche Besonderheit gibt es zwei Nur-Lade-Ports vom Typ USB-A und USB-C: ein Wunsch vieler Firmen, da so beim Aufladen keine Verbindung zum Firmennetz hergestellt wird. Über Displayport-Schnittstellen können Nutzer außerdem einen 5K-Monitor oder zwei 4K-Monitore ansteuern. Weitere Details verrät die Produktbroschüre.

Verfügbar ist die neue Dockingstation auch als Standalone-Version. Eine reine Auftischalternative bietet das integrierbare Gerät M/Power, eine USB-Ladestation inklusive Audio-Anschluss.

Source: Humanscale

Anerkannte Qualität mit 15 Jahren Garantie

Monitor-Schwenkarme und Dockingstations sind nur ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Portfolio von Humanscale. Ein Portfolio, das neben Ergonomie auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt, wenn es um Materialien und Lebensdauer geht. So sorgt etwa der Verzicht auf anfällige Gaszylinder für eine extrem lange Haltbarkeit der Schwenkarme. Kein Zufall also, dass der Hersteller auf den M2.1 oder M8.1 ganze 15 Jahre Garantie gibt.

Humanscale mag in Deutschland noch wenig bekannt sein, in Großbritannien und den USA ist die 1983 gegründete Firma ein Big Player - mit so namhaften Kunden wie AhnLab, Arup oder 22seven. Und erst kürzlich hat Double Negative, ein führendes VFX-Studio, in seinem Londoner Hauptquartier 1.000 Workstations mit Monitorarmen des Ergonomie-Spezialisten ausgestattet.

So international die Kunden, so international ist das Vertriebsnetz von Humanscale. Nachfolgend finden Sie hier alle Humanscale-Händler in der Nähe. Und für spezielle Anfragen steht Ihnen unter kontakt@humanscale.com ein Humanscale-Mitarbeiter immer gerne zur Verfügung.